NYT: освобождение Курахова позволит попасть в «промышленное сердце» Украины

Освобождение города Курахово в Донецкой народной республике открывает ВС РФ путь к «промышленному сердцу» Украины, пишет The New York Times.
«Очаг украинского сопротивления вокруг небольшого города Курахова неуклонно ослабевает», — говорится в публикации американского издания.
Автор материала отметил, что это открывает перспективу наступления российских военных «через южный Донбасс в Днепровский регион, который в настоящее время является промышленным сердцем Украины».
Накануне военблогер Юрий Подоляка заявил, что военные РФ заняли промышленную зону Курахова, завершив освобождение города.
По данным военкоров, в промзоне ещё могут находиться разрозненные подразделения украинских войск. Военкоры уточнили, что на зачистку территории может понадобиться некоторое время.
Также стало известно, что Вооружённые силы Украины потеряли на кураховском участке минимум три батальона личного состава за последние несколько недель.