В десяти регионах России полностью запретили майнинг криптовалют

Принятое 23 декабря постановление правительства полностью запрещает майнинг с января 2025 года по март 2031 года, а также частично ограничивает майнинг еще в трех регионах в каждый отопительный сезон до 2031 года (каждый год с 15 ноября по 15 марта, кроме первого года, когда запрет начнет действие с 1 января 2025 года).