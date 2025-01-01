В десяти регионах России полностью запретили майнинг криптовалют

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Полный запрет майнинга криптовалют вступил в силу с 1 января в десяти регионах России, частичный — еще в трех регионах.
Принятое 23 декабря постановление правительства полностью запрещает майнинг с января 2025 года по март 2031 года, а также частично ограничивает майнинг еще в трех регионах в каждый отопительный сезон до 2031 года (каждый год с 15 ноября по 15 марта, кроме первого года, когда запрет начнет действие с 1 января 2025 года).
Полностью майнинг запретили в республиках Северного Кавказа (Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия и Чечня) и новых регионах России (ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области).
Временные же ограничения на майнинг в период отопительного сезона ввели в нескольких муниципальных районах Иркутской области, Бурятии и Забайкальского края.
Вице-премьер Александр Новак в конце декабря говорил, что количество регионов, где будет запрещен майнинг криптовалют, может вырасти, если подобные обращения поступят от губернаторов. Так, власти Хакасии уже обратились к Минэнерго с просьбой ограничить майнинг в регионе.
По данным Минэнерго, российские майнинг-фермы потребляют около 2,5 ГВт электроэнергии в год, что составляет 1,4% потребления всей страны.