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Карлсен и Непомнящий разделили первое место на ЧМ по блицу в Нью-Йорке

Карлсен сначала одержал победу в двух играх, но Непомнящий сумел сравнять счет.

Источник: Аргументы и факты

Норвежский шахматист Магнус Карлсен и россиянин Ян Непомнящий завершили чемпионат мира по блицу в Нью-Йорке, разделив первое место. Об этом сообщила Международная шахматная федерация (ФИДЕ).

В финале, состоявшем из четырех партий, Карлсен сначала одержал победу в двух играх, но Непомнящий сумел сравнять счет. После этого три партии завершились вничью. По информации ФИДЕ, в решающий момент Карлсен предложил Непомнящему совместно занять первое место.

Позднее федерация отметила, что оба спортсмена теперь являются чемпионами мира по блицу. На опубликованном видеоролике видно, как шахматисты пожимают руки и обнимаются.

Эксперты обращают внимание на то, что регламент турнира не предусматривал возможности разделения первого места по договоренности между участниками.

Ранее соперник проспавшего матч шахматиста Дубова опубликовал гневный пост.