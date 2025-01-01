Карлсен и Непомнящий разделили первое место на ЧМ по блицу в Нью-Йорке

Норвежский шахматист Магнус Карлсен и россиянин Ян Непомнящий завершили чемпионат мира по блицу в Нью-Йорке, разделив первое место. Об этом сообщила Международная шахматная федерация (ФИДЕ).
В финале, состоявшем из четырех партий, Карлсен сначала одержал победу в двух играх, но Непомнящий сумел сравнять счет. После этого три партии завершились вничью. По информации ФИДЕ, в решающий момент Карлсен предложил Непомнящему совместно занять первое место.
Позднее федерация отметила, что оба спортсмена теперь являются чемпионами мира по блицу. На опубликованном видеоролике видно, как шахматисты пожимают руки и обнимаются.
Эксперты обращают внимание на то, что регламент турнира не предусматривал возможности разделения первого места по договоренности между участниками.
Ранее соперник проспавшего матч шахматиста Дубова опубликовал гневный пост.