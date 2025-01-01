Карлсен и Непомнящий разделили первое место на ЧМ по блицу в Нью-Йорке

В финале, состоявшем из четырех партий, Карлсен сначала одержал победу в двух играх, но Непомнящий сумел сравнять счет. После этого три партии завершились вничью. По информации ФИДЕ, в решающий момент Карлсен предложил Непомнящему совместно занять первое место.