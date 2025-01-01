Опубликована афиша ярких культурных мероприятий на праздники в Хабаровске

В новогодние праздники в Хабаровске и крае пройдет более 280 мероприятий, организованных учреждениями культуры. Жителей и гостей региона ждут концерты, спектакли, выставки, конкурсы и шоу. «АиФ-Дальинформ» публикует полный список мероприятий в формате афиши.