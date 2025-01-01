Опубликована афиша ярких культурных мероприятий на праздники в Хабаровске

В новогодние праздники в Хабаровске и крае пройдет более 280 мероприятий, организованных учреждениями культуры. Жителей и гостей региона ждут концерты, спектакли, выставки, конкурсы и шоу. «АиФ-Дальинформ» публикует полный список мероприятий в формате афиши.
Театры и спектакли:
- Хабаровский краевой театр юного зрителя (2−8 января) покажет спектакль «Новогодние приключения Красной шапочки».
- Краевой Дворец Дружбы «Русь» (3−4 января): сказочное шоу «Чудеса под Новый год» и развлекательная программа у ёлки.
- Хабаровский краевой музыкальный академический театр:
- Музыкальная сказка «Лесные приключения» (2, 5, 6 января),
- «Принцесса на горошине» (3−4 января),
- балет «Метель» (4 января),
- музыкальный спектакль «Больше, чем любовь» (5 января),
- моноспектакль «Вертинский» (6 января),
- концерт «Короли оперетты» (7 января).
- Хабаровский краевой театр кукол (2−8 января) приглашает детей на новогоднее представление «У кукол на ёлке. Мороз Иваныч».
- Хабаровский краевой театр драмы:
- Для детей: «Золотой ключик», «Золотой цыпленок», «По щучьему велению» и другие спектакли.
- Для взрослых: «Восемь любящих женщин», «Только для женщин», «Тест Тьюринга» и другие.
Выставки и экскурсии:
- Хабаровская краевая детская библиотека (3−8 января): экскурсии, мастер-классы, квесты и викторины.
- Дальневосточный художественный музей (2−8 января): экскурсии и мастер-классы, выставка «Ветхий Завет» (до 3 февраля).
- Хабаровский краевой музей им. Н. И. Гродекова: выставка «Фарфор и время» (до конца января) и «В поисках Синей Птицы» (до 9 февраля 2025 года).
Музыка и концерты:
- Хабаровская краевая филармония:
- Новогодний музыкальный квест «Разыскивается: Золушка» (все дни).
- Фортепианный дуэт PIANISSIMO (4 января), органная музыка (5 января), концерт «Рождество. Музыка радости» (7 января).
- Дальневосточная государственная научная библиотека (4, 5, 8 января): развлекательные новогодние программы.
Цирк и фестивали:
- Краевой цирк (28 декабря — 8 января): праздничная программа «Ёлка в цирке». Вход для детей до 7 лет бесплатный.
- Фестиваль-ярмарка «АмурФест. Зима» (до 12 января): творческие мастер-классы, народные гулянья, конкурсные игры, викторины и концерты.
Как отметили в пресс-службе правительства Хабаровского края, даты проведения мероприятий могут быть скорректированы. Актуальная информация о событиях публикуется на сайте учреждений культуры региона.