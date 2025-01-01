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Опубликована афиша ярких культурных мероприятий на праздники в Хабаровске

Жителей и гостей региона ждут концерты, спектакли, выставки, конкурсы и шоу.

Источник: Правительство Хабаровского края

В новогодние праздники в Хабаровске и крае пройдет более 280 мероприятий, организованных учреждениями культуры. Жителей и гостей региона ждут концерты, спектакли, выставки, конкурсы и шоу. «АиФ-Дальинформ» публикует полный список мероприятий в формате афиши.

Театры и спектакли:

  • Хабаровский краевой театр юного зрителя (2−8 января) покажет спектакль «Новогодние приключения Красной шапочки».
  • Краевой Дворец Дружбы «Русь» (3−4 января): сказочное шоу «Чудеса под Новый год» и развлекательная программа у ёлки.
  • Хабаровский краевой музыкальный академический театр:
    • Музыкальная сказка «Лесные приключения» (2, 5, 6 января),
    • «Принцесса на горошине» (3−4 января),
    • балет «Метель» (4 января),
    • музыкальный спектакль «Больше, чем любовь» (5 января),
    • моноспектакль «Вертинский» (6 января),
    • концерт «Короли оперетты» (7 января).
  • Хабаровский краевой театр кукол (2−8 января) приглашает детей на новогоднее представление «У кукол на ёлке. Мороз Иваныч».
  • Хабаровский краевой театр драмы:
    • Для детей: «Золотой ключик», «Золотой цыпленок», «По щучьему велению» и другие спектакли.
    • Для взрослых: «Восемь любящих женщин», «Только для женщин», «Тест Тьюринга» и другие.

Выставки и экскурсии:

  • Хабаровская краевая детская библиотека (3−8 января): экскурсии, мастер-классы, квесты и викторины.
  • Дальневосточный художественный музей (2−8 января): экскурсии и мастер-классы, выставка «Ветхий Завет» (до 3 февраля).
  • Хабаровский краевой музей им. Н. И. Гродекова: выставка «Фарфор и время» (до конца января) и «В поисках Синей Птицы» (до 9 февраля 2025 года).

Музыка и концерты:

  • Хабаровская краевая филармония:
    • Новогодний музыкальный квест «Разыскивается: Золушка» (все дни).
    • Фортепианный дуэт PIANISSIMO (4 января), органная музыка (5 января), концерт «Рождество. Музыка радости» (7 января).
  • Дальневосточная государственная научная библиотека (4, 5, 8 января): развлекательные новогодние программы.

Цирк и фестивали:

  • Краевой цирк (28 декабря — 8 января): праздничная программа «Ёлка в цирке». Вход для детей до 7 лет бесплатный.
  • Фестиваль-ярмарка «АмурФест. Зима» (до 12 января): творческие мастер-классы, народные гулянья, конкурсные игры, викторины и концерты.

Как отметили в пресс-службе правительства Хабаровского края, даты проведения мероприятий могут быть скорректированы. Актуальная информация о событиях публикуется на сайте учреждений культуры региона.