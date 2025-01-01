Православные праздники в январе 2025 года: церковный календарь по дням

А в рождественский Сочельник (6 января) запрещается употреблять какую-либо пищу до появления на небе первой звезды. Она символизирует Вифлеемскую, возвестившую миру о рождении Спасителя. Как только она загорится, можно есть сочиво (вареные в меде зерна пшеницы или отварной рис с изюмом).