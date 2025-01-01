Православные праздники в январе 2025 года: церковный календарь по дням

В первый месяц 2025 года в календаре Русской православной церкви несколько значимых событий — Рождество Христово, Обрезание Господне и Крещение. Также заканчивается Рождественский пост, а после верующие отмечают Святки — праздничный период от Рождества до Крещения.
Церковный календарь по дням на месяц
1 января. Дни памяти: преподобного Илии Муромца; священномученика Ипатия Печерского; святого мученика Вонифатия.
2 января. Дни памяти: священномученика Игнатия Богоносца; святого праведного Иоанна Кронштадтского.
3 января. Дни памяти: мученицы благоверной княгини Иулиании Вяземской и Новоторжской и святой мученицы Иулиании Никомидийской; святителя Петра, митрополита Московского, чудотворца всея России.
4 января. День памяти святой великомученицы Анастасии Узорешительницы.
5 января. День памяти святых десяти критских мучеников: Феодула, Саторнина, Евпора, Геласия, Евникиана, Зотика, Помпия, Агафопуса, Василида и Евареста. Федула Зимний.
6 января. Рождественский сочельник. Дни памяти: преподобного Николая; преподобномученицы Евгении и с нею мучеников Прота, Иакинфа и Клавдии.
7 января. Рождество Христово.
8 января. Собор Пресвятой Богородицы. День памяти священномученика Евфимия, епископа Сардийского. Празднование Виленской-Остробрамской иконы Божией Матери. В этот же день празднуется икона Божией Матери, именуемая «Трех радостей». Также празднование иконы Божией Матери, именуемой «Милостивая» (Киккская).
9 января. Дни памяти: преподобного Феодора Начертанного, исповедника; первомученика апостола от 70-ти Стефана. Степанов день.
10 января. Дни памяти: 20 000 мучеников, сожженных в церкви в Никомидии.
11 января. День памяти мучеников 14 000 младенцев, за Христа избиенных.
12 января. Дни памяти: праведного Иосифа Обручника, Давида царя и Иакова, брата Господня; святого Макария, митрополита Московского; мученицы Анисии Солунской (Фессалоникийской); апостола от 70-ти Тимона, епископа Бострийского; священномученика Зотика Сиропитателя, пресвитера.
13 января. Отдание праздника Рождества Христова. День памяти преподобной Мелании Римляныни. Также в этот день отмечается народный праздник Щедрый вечер.
14 января. Обрезание Господне. День памяти святителя Василия Великого (Васильев день).
15 января. Дни памяти: преподобного Серафима Саровского (преставление, второе обретение мощей); святителя Сильвестра, Папы Римского; святого пророка Малахии; святой праведной Иулиании Лазаревской (Муромской).
16 января. День памяти святого мученика Гордия.
17 января. Собор 70-ти Апостолов. Дни памяти: преподобного Феоктиста; святителя Евстафия I, архиепископа Сербского.
18 января. Крещенский сочельник. День памяти пророка Михея.
19 января. Крещение Господне (Богоявление).
20 января. Собор Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
21 января. Дни памяти: святителя Емилиана; преподобной Домники Константинопольской; преподобных Григория чудотворца и Григория затворника Печерских; преподобного Георгия Хозевита; священномученика Исидора Юрьевского (Дерптского), и с ним 72-х мучеников. Емельяно день.
22 января. Дни памяти: мученика Полиевкта; святителя Филиппа, митрополита Московского и всея России; преподобного Евстратия, чудотворца. Филиппов день.
23 января. Дни памяти: святителя Григория Нисского; преподобного Маркиана Константинопольского; святителя Феофана, затворника Вышенского; священномученика Анатолия, митрополита Одесского; преподобного Павла Комельского (Обнорского); преподобного Дометиана, епископа Мелитинского. В народном календаре это был день Григория Летоуказника или Летоуказателя.
24 января. Дни памяти: преподобного Феодосия Великого; преподобного Михаила Клопского, Новгородского. Празднование иконы Божией Матери Елецкая.
25 января. Дни памяти: мученицы Татианы Римской и с нею в Риме пострадавших; преподобного Мартиниана Белозерского; святителя Саввы I, архиепископа Сербского. На Руси 25 января существовал древний праздник Бабий кут. В современной истории 25 января более известен как Татьянин день.
26 января. Дни памяти: преподобного Иринарха Ростовского; мучеников Ермила и Стратоника; преподобного Елеазара Анзерского.
27 января. День памяти равноапостольной Нины, просветительницы Грузии.
28 января. Дни памяти: преподобного Иоанна Кущника; преподобного Павла Фивейского.
29 января. Поклонение честным веригам апостола Петра. Дни памяти: священномученика Иоанна Петтая; праведного Максима Тотемского, пресвитера.
30 января. Дни памяти: преподобного Антония Дымского; преподобного Антония Великого.
31 января. Дни памяти: преподобных Кирилла и Марии, родителей преподобного Сергия Радонежского; святителей Афанасия Великого и Кирилла, архиепископов Александрийских.
С 1 по 6 января последние дни Рождественского поста и наиболее строгие. По понедельникам, средам и пятницам следует строго соблюдать сухоядение; по вторникам и четвергам — горячая пища без масла, по субботам и воскресеньям — масло можно добавить.
А в рождественский Сочельник (6 января) запрещается употреблять какую-либо пищу до появления на небе первой звезды. Она символизирует Вифлеемскую, возвестившую миру о рождении Спасителя. Как только она загорится, можно есть сочиво (вареные в меде зерна пшеницы или отварной рис с изюмом).
К однодневным постам в январе относятся: Крещенский сочельник (18 января) — можно употреблять горячие вареные блюда из растительных продуктов с добавлением масла; и отдельные постные дни (20, 25, 27 января) — разрешено включать в рацион рыбные блюда и морепродукты.