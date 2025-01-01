Новый год — новые правила: что ждет Казахстан в 2025 году

«Система будет действовать с января 2025 года. Приказ уже подписан. Если на медорганизацию будет поступать очень много жалоб, будут находить дефекты при мониторинге, то они будут попадать в “красную” зону. В медорганизациях, которые попали “красную” и “желтую” зоны, будет проводиться более детальное изучение качества оказания медпомощи и мониторинг договорных обязательств».