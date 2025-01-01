Новый год — новые правила: что ждет Казахстан в 2025 году

Вначале расскажем о налогах
С 1 января 2025 года заработает новый Перечень налогоплательщиков, подлежащих мониторингу Перечень налогоплательщиков, подлежащих мониторингу, включает 356 субъектов с указанием их наименования и бизнес-идентификационного номера (БИН).
В соответствии со статьей 130 Налогового кодекса мониторингу крупных налогоплательщиков подлежат налогоплательщики, являющиеся коммерческими организациями, за исключением государственных предприятий, имеющие наибольший совокупный годовой доход без учета корректировки. Перечень утвержден приказом Министра финансов РК от 4 декабря 2024 года № 798 и вводится в действие с 1 января 2025 года.
Также с 1 января 2025 года вступают в силу изменения в действующем налоговом законодательстве, среди которых повышение ставок налогов и социальных отчислений. С 2025 года ставка социальных отчислений увеличится с 3,5 до 5%. Вводятся социальные отчисления по договорам гражданско-правового характера (ГПХ), которые широко использовались для оптимизации налогов.
Ставка социального налога вырастет с 9,5 до 11%. Обязательные пенсионные взносы работодателя увеличатся с 1,5 до 2,5%. Ставка обязательных пенсионных взносов работников в составе единого платежа составит 10,5%, а соцотчисления — 18,9%. Общая ставка единого платежа с 1 января 2025 года будет составлять 23,8% вместо текущих 21,5%.
С 2025 года минимальный расчетный показатель (МРП) повысится с 3 692 (7 долларов) до 3 932 тенге (7,5 долларов). Минимальная заработная плата остается на текущем уровне — 85 тысяч тенге (162,8 долларов).
В связи увеличения МРП произойдут изменения в суммах вычетов по ИПН и КПН, предельных суммах обязательных взносов и отчислений (ОПВ, СО, ВОСМС и ООСМС). Также последует увеличение сумм штрафов, госпошлин, других налогов и плат.
Будет и новый налоговый режим. До 25% планируют повысить налоговую ставку для букмекерских контор и игорного бизнеса в новом Налоговом кодексе. Аналогичную ставку планируют ввести и для банковского сектора сообщили в министерстве национальной экономики.
Корпоративный подоходный налог сохранится на уровне 20%. До 10% снизятся налоги предприятий социальной сферы и обрабатывающей промышленности. 3% от дохода будут платить сельхозпроизводители. Исключат платежи, где нет значимой фискальной отдачи, а некоторые объединят. В целях повышения инвестиционной привлекательности снизят ставку налога на дивиденды с 10% до 5%, а также предоставят льготы для инвесторов, вкладывающих средства в науку, добычу полезных ископаемых и производство.
Три специальных налоговых режима планируют ввести в новой редакции Налогового кодекса:
- СНР для самозанятых с единым минимальным платежом в размере 4%. Данный режим будут платить те, чей ежемесячный доход не превышает 1 млн 250 тысяч тенге в месяц (2,3 тысячи долларов);
- «Режим для крестьянских и фермерских хозяйств», где вместо единого земельного налога будет уплачиваться ИПН;
- «Режим для малого бизнеса» — СНР на основе упрощенной декларации, где налог составляет 3%, хотят объединить с розничным налогом в один режим. Если предприниматель оказывает услуги потребителям, то налоговая ставка составит 2%, если юрлицам, то 8%. Предлагаемый размер дохода — не более 500 миллионов тенге в год (958,2 тысячи долларов).
Изменение размеров пенсий и пособий
С 1 января 2025 года в Казахстане увеличатся размеры пособий в связи с изменением расчетных показателей в бюджете на будущий год.
Минимальные расчетные показатели с 1 января 2025 года:
- минимальный размер заработной платы — 85 000 тенге (162,8 долларов);
- минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты — 32 360 тенге (62 доллара);
- минимальный размер пенсии — 62 771 тенге (120,2 доллара);
- месячный расчетный показатель (МРП) — 3932 тенге (7,5 долларов);
- величина прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат — 46 228 тенге (88,5 долларов).
С 1 января 2025 года в Казахстане увеличат пенсии на 8,5%. Изменение включено в проект республиканского бюджета на 2025−2027 годы.
Кроме этого, с 1 января 2025 года в Казахстане планируется повысить социальные выплаты из государственного фонда социального страхования по случаям утраты трудоспособности и потери кормильца, назначенных до 1 января 2025 года, на 6,5% от размера получаемых социальных выплат.
Штрафы станут больше
С 1 января 2025 года в Казахстане повысятся штрафы. Связано это с ростом месячного расчетного показателя (МРП), который в следующем году составит 3932 тенге (7,5 долларов), что на 240 тенге (0,45 доллара) больше, чем в году уходящем. Повышение коснется как автомобилистов, так и пешеходов, а также нарушителей общественного порядка.
К примеру, за оскорбление государственной символики штраф составит три тысячи МРП или 11 миллионов 796 тысяч тенге (22,6 тысяч долларов), а за нецензурную брань в общественном месте — 20 МРП — 78 640 тенге (150,7 долларов).
За плевки и выброс мусора в неположенном месте штраф составит 19 660 тенге (37,6 долларов) или 5 МРП. Аналогичное наказание ждет за нарушение тишины после 22:00.
Поднимутся штрафы и для нарушителей Правил дорожного движения.
Так, за переход проезжей части в неположенном месте нарушитель заплатит 2 МРП — 7 864 тенге (15 долларов). Такую же сумму штрафов будут выписывать и безбилетникам в общественном транспорте.
Отметим, что рост штрафов обусловлен увеличением МРП на 6,1%. Именно этот факт повлияет на суммы практически всех взысканий.
Новшества в работе Фонда медстрахования
Фонд социального медицинского страхования внедряет систему управления рисками (СУР), согласно которой медорганизации будут делить на зоны низкого, среднего или высокого риска. Таким образом медорганизации в Казахстане разделят на «красную», «желтую» и «зеленую» зоны.
«Система будет действовать с января 2025 года. Приказ уже подписан. Если на медорганизацию будет поступать очень много жалоб, будут находить дефекты при мониторинге, то они будут попадать в “красную” зону. В медорганизациях, которые попали “красную” и “желтую” зоны, будет проводиться более детальное изучение качества оказания медпомощи и мониторинг договорных обязательств».
Если клиника не имеет нарушений и отклонений при оказании медицинской помощи, то она автоматически будет попадать в «зеленую» зону. Однако пока увидеть рейтинг той или иной медорганизации казахстанцы не смогут.
Ожидается, что в «красную» зону попадет 28% поставщиков медуслуг, в «желтую» — 47%, в «зеленую» — 25%.
Получить микрокредит онлайн станет сложнее
С 1 января 2025 года при оформлении онлайн микрозайма в Казахстане вводится обязательное одновременное применение как биометрической идентификации, так и электронной цифровой подписи.
По словам председателя Национального банка Тимура Сулейменова, также для микрофинансовых организаций до перевода денег клиенту требуется идентифицировать принадлежность ему банковского счета или платежной карты. В целом, к банкам и МФО установлены требования о необходимости использования как минимум двух методов проверки, биометрии и ЭЦП. Кроме этого, банки при осуществлении платежей и переводов направляют клиенту проверочный код на его мобильный номер.
Финрегулятор рекомендует банкам при оформлении онлайн-кредитов давать одобрение заявки не ранее, чем на следующий день после ее подачи, тем самым вводится период «охлаждения», когда клиент может отказаться от навязанного ему мошенниками кредита.
Кого освободят от обязательного декларирования
От процедуры сдачи декларации о доходах в 2025 году освободят студентов, пенсионеров, домохозяек и наемных работников. По данным Минфина РК, это порядка 8 миллионов человек — более чем 90% физлиц, попадавших под четвертый этап всеобщего декларирования.
При этом декларирование предлагается сохранить для следующей категории лиц:
- имеющих активы за пределами страны;
- сделавших крупные покупки стоимостью свыше 20 тысяч МРП (74 миллиона тенге — 141,8 тысячи долларов) в течение года;
- граждан, кто получил доход, облагаемый самостоятельно.
Также отмечается, что гражданам будет предоставлено право добровольного декларирования.
Также добавили, что с момента принятия концепции всеобщего декларирования прошло 14 лет. За это время базы госорганов и уполномоченных организаций оцифрованы, доля безналичных платежей достигла 86%, налажен обмен данными по финансовым счетам.
Лицензирование социальных услуг
С 1 января 2025 года вводится лицензирование организаций, оказывающих специальные социальные услуги в сфере социальной защиты. Таких организаций в Казахстане более тысячи.
Введение лицензирования направлено на повышение качества оказываемых услуг для социально-уязвимых слоев населения.
При выдаче лицензии будет учитываться наличие здания, материально-технической базы и оборудования, медицинской и пожарной безопасности, полный штат сотрудников и другие показатели.
«Благодаря проводимой работе будут отфильтрованы организации, не заинтересованные в предоставлении качественных услуг. В январе начнется выдача лицензий для готовых к работе организаций».
Сроки тендеров сократятся
С 1 января 2025 года в Казахстане начнут действовать новые правила государственных закупок, которые были утверждены на основе закона, принятого еще в июле 2024 года.
Одним из главных изменений станет сокращение сроков подачи заявок на участие в конкурсах: теперь они будут приниматься только в течение пяти рабочих дней, вместо прежних 15. Это изменение также повлияет на сроки проведения самих конкурсов, что должно повысить эффективность и ускорить процесс госзакупок.
Кроме того, новые правила вводят систему учета опыта работы участников тендеров.
«С 1 января 2025 года опыт подрядчиков будет проверяться на основе информации о договорах госзакупок и других контрактах, которые содержатся в официальных информационных системах. Субподрядчики, желающие участвовать в конкурсах, также должны будут подтвердить свою квалификацию документально, предоставив информацию о своем опыте на выполняемые виды работ и услуг».
Казахстан приостановит ввоз авто из Кыргызстана
С 1 января 2025 года Казахстан прекращает первичную регистрацию автомобилей, ввезенных из Кыргызстана. Это связано с отсутствием интеграции электронных паспортов транспортных средств (Э-ПТС) между странами. Нововведение коснется всех авто, растаможенных в Кыргызстане, предназначенных для экспорта в Казахстан.
Главная причина ограничений — отсутствие информационного взаимодействия между системами учета стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). На данный момент электронные паспорта транспортных средств успешно интегрированы между Казахстаном, Беларусью и Россией. Однако кыргызская система Э-ПТС пока не подключена к общей базе данных.
Электронный паспорт транспортного средства оформляется исключительно в стране, где автомобиль был растаможен, и заносится в национальную базу данных. Без такого паспорта невозможно осуществить первичную регистрацию авто в Казахстане.
На данный момент соглашение об информационном взаимодействии с Кыргызстаном не подписано. Если документ будет утвержден, потребуется минимум шесть месяцев на реализацию интеграции баз данных. Следовательно, даже при оптимистичном сценарии возобновление регистрации авто, ввезенных через Кыргызстан, возможно не раньше июля 2025 года.
Приостановка ввоза автомобилей из Кыргызстана — временная мера, вызванная техническими трудностями в интеграции информационных систем. Однако, учитывая масштабы текущего импорта, влияние этих изменений на рынок будет ощутимым.
В агрегаторах такси запретят праворульные машины
С началом 2025 года праворульные машины перестанут регистрировать в агрегаторах. По данным министерства транспорта РК, уже подписан меморандум с InDriver, который предусматривает отказ от регистрации агрегатором праворульных машин.
Ограничения коснутся и праворульных авто, которые переделаны на леворульные. Отмечается, что они несут опасность для здоровья граждан. Интернет-провайдеры будут проводить ревизию и также «отключать» такие автомобили с 1 января, уточнили в министерстве транспорта.
Помимо этого, МВД намерено предоставлять агрегаторам список водителей, часто нарушающих ПДД, которые также будут отключены от системы. При этом отключение коснется и самих граждан, и их авто.
Что изменится в ЕНТ в 2025 году
Единое национальное тестирование в Казахстане в 2025 году претерпит некоторые изменения. Проект по его реорганизации при поддержке Всемирного банка был запущен еще в 2021 году с целью привести в соответствие с международными стандартами.
По данным Национального центра тестирования министерства науки и высшего образования РК, планируется радикальная переработка содержания тестовых вопросов.
Во-первых, будет сделан акцент на усиление профильных предметов — увеличится число вопросов по ним. В то же время число вопросов в обязательных дисциплинах уменьшится.
Также увеличится количество мультимедийных тестовых заданий, которые будут содержать рисунки, диаграммы, что соответствует международным нормам.
Не менее важно и то, что теперь выпускники школ смогут самостоятельно выбрать место сдачи ЕНТ.
Передвижные цирки и зоопарки запретят
В Казахстане с января 2025 года деятельность контактных зоопарков и передвижных цирков будет незаконной. Об этом сообщили в министерстве экологии и природных ресурсов РК.
Там напомнили, что, законом об ответственном обращении с животными предусмотрена норма, которая запрещает выставку животных, создание передвижных зоопарков, океанариумов.
Также сообщается, что речь о запрете использовать животных в стационарных цирках и государственных зоопарках в настоящее время не идет. Они продолжат работу в прежнем режиме.