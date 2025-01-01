В Краснодаре и крае в первый день нового года ожидается заметное потепление, туман, небольшие дожди при малооблачной погоде

Краснодар
На календаре — 1 января, среда. В первый день 2025 года в Краснодаре ожидается переменная облачность, в ночные часы при этом — слабый дождь, днем без осадков. Ночью и утром в низинах и у водоемов будет наблюдаться туман. Ветер будет юго-западный, западный 6−11 м/с. Ночью за окном — 3−5°С тепла, к полудню воздух прогреется до +9…+11°С, рассказали синоптики Краснодарского краевого центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Краснодарский край
В регионе сегодня — переменная облачность, ночью местами — преимущественно — дождь, днем без существенных осадков. В ночные и утренние часы в отдельных районах края -туман, местами по востоку — гололедно-изморозевые отложения. Ветер при этом юго-западный, западный 12−14 м/с. Термометры покажут ночью от 2 до 7 тепла, местами в восточной половине края — от 0 до −5°С; днем — до +6…+11°С, местами на Азовском побережье — от 3 до 8 выше 0; в горах ночью — до −1…-6°, днем по области — от 0 до +5°С.
Черноморское побережье
На Черноморском побережье 1 января прогнозируют переменную облачность, утром и днем — небольшой дождь. Ветер при этом южный, юго-западный 6−11 м/с, местами порывами до 12−14 м/с. Ночью на термометрах — от 4 до 9 тепла, днем на побережье — до 10−15°С выше 0.