Метеорологи поделились прогнозом погоды на первые три дня 2025 года в Башкирии

Специалисты Башгидрометцентра поделились прогнозом погоды на первые три дня 2025 года в Башкирии.
Сегодня, 1 января, метеорологи прогнозируют осадки в виде снега и мокрого снега, в некоторых городах и районах республики они будут сильными. В отдельных муниципалитетах ожидается метель, на дорогах будут снежные заносы и накаты, а также гололедица. Будет южный с переходом на западный умеренный ветер, местами — порывы до сильного. Температура воздуха днем составит 0,-5°.
Завтра, 2 января, снова снегопады, а на дорогах вновь снежные заносы, накаты и гололедица. Ветер будет юго-западный умеренный, днем — порывы до сильного. Столбики термометров грядущей ночью опустятся до −8,-13°, при прояснении — до −18°, днем воздух прогреется до +1,-4°.
В пятницу, 3 января, опять снегопады. На дорогах — та же ситуация, что и в предыдущие два дня. Ветер — северо-западный умеренный, в некоторых районах и городах — порывы до сильного. Температура воздуха ночью будет 0,-5°, днем — +2,-3°.
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