Метеорологи поделились прогнозом погоды на первые три дня 2025 года в Башкирии

Сегодня, 1 января, метеорологи прогнозируют осадки в виде снега и мокрого снега, в некоторых городах и районах республики они будут сильными. В отдельных муниципалитетах ожидается метель, на дорогах будут снежные заносы и накаты, а также гололедица. Будет южный с переходом на западный умеренный ветер, местами — порывы до сильного. Температура воздуха днем составит 0,-5°.