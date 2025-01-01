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Фотоловушки запечатлели предновогодние хлопоты диких животных в Башкирии

Жители Башкирии встречают Новый год, а у диких животных, обитающих на заповедных территориях — свои заботы. Они бегают по бескрайним снежным просторам, добывают корм, лакомятся солью и сеном, которые заботливо приготовили для них люди, чтобы поддержать зимой.

Источник: Минэкологии Башкирии

Такие моменты повседневной жизни диких зверей запечатлели фотоловушки, установленные в природном парке «Аслы-Куль». Фото и видео предоставили «Башинформу» в пресс-службе минэкологии Башкирии.

экология