В Омске в постоянном режиме подключили архитектурную подсветку метромоста

В Омске в постоянном режиме начала работать подсветка метромоста, которую завершили монтировать еще 1 декабря. Стоимость проекта без малого 80 миллионов рублей. Видео с мерцающим мостом опубликовал в своем телеграм-канале Виталий Хоценко.
Светотехническое оборудование на мосту будет работать в 12 режимах: повседневном, парадном, закатном, рассветном, сумеречном, аварийном и специальных режимах для государственных праздников (Новый год, 8 Марта, День защитника Отечества и т. д.). Каждый «пиксель» будет программируемым и сможет выдавать более 16 миллионов цветов.
В январские праздники будет работать новогодний режим. Ранее включалась только архитектурная подсветка опор моста. Светодиодные прожекторы подсвечивали гранитные пилоны, обращенные к правому и левому берегам Иртыша, а также нижнюю части моста.
Новая подсветка украшает непосредственно проезжую часть. Многоцветные светодиоды создают динамичные световые эффекты, меняющиеся по всему мосту. Цветовая гамма подбирается в соответствии с праздниками и событиями.