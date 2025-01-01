В Омске в постоянном режиме подключили архитектурную подсветку метромоста

Светотехническое оборудование на мосту будет работать в 12 режимах: повседневном, парадном, закатном, рассветном, сумеречном, аварийном и специальных режимах для государственных праздников (Новый год, 8 Марта, День защитника Отечества и т. д.). Каждый «пиксель» будет программируемым и сможет выдавать более 16 миллионов цветов.