На мосту 60-летия ВЛКСМ в Омске появится полоса с переменным движением

Сегодня, 1 января, мэр Сергей Шелест рассказал в своем телеграм-канале о новой схеме движения по мосту имени 60-летия ВЛКСМ, где проходит ремонт.
Напомним, до 9 января там должны организовать реверсивную полосу. Как сообщил мэр, средняя полоса на мосту станет полосой с переменным движением — направление транспортных потоков будет меняться по времени.
«При движении в направлении Левобережья по-прежнему будут использоваться светофоры, регламентирующие раздельный проезд транспорта, следующего с улицы Заозерной и с проспекта Мира. Непосредственно перед въездом на мост в обоих направлениях будут установлены дополнительные светофоры типа Т.8, оснащенные двумя секциями. По умолчанию, по первой (крайней правой) полосе в каждом направлении будет включен разрешающий сигнал светофора. Движение по средней полосе переменного направления будет разрешено при включении зеленого сигнала на светофоре, расположенном непосредственно над этой полосой в установленные временные интервалы», — рассказал Сергей Шелест.
Фото: телеграм-канал Сергея Шелеста.
Также глава города напомнил, что приоритетным правом проезда по-прежнему будет пользоваться спецтехникка. Новая схема движения уже утверждена, но пока не заработала. О сроках ввода новой схемы в мэрии сообщат дополнительно.