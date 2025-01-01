На мосту 60-летия ВЛКСМ в Омске появится полоса с переменным движением

«При движении в направлении Левобережья по-прежнему будут использоваться светофоры, регламентирующие раздельный проезд транспорта, следующего с улицы Заозерной и с проспекта Мира. Непосредственно перед въездом на мост в обоих направлениях будут установлены дополнительные светофоры типа Т.8, оснащенные двумя секциями. По умолчанию, по первой (крайней правой) полосе в каждом направлении будет включен разрешающий сигнал светофора. Движение по средней полосе переменного направления будет разрешено при включении зеленого сигнала на светофоре, расположенном непосредственно над этой полосой в установленные временные интервалы», — рассказал Сергей Шелест.