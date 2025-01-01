Губернатор с супругой осмотрели главные праздничные объекты Челябинска

Алексей Текслер отметил, что в последние годы много внимания уделяется благоустройству общественных пространств Челябинска, в особенности местам, где горожане будут развлекаться зимой. Так, несколько лет назад каток открылся в парке имени Терешковой. Теперь очередь дошла и до другого общественного пространства — парка Гагарина. Кроме того в Челябинске установили две новые большие новогодние ёлки. Одна из них появилась в Саду камней. Вторую же поставили на входе в парк Гагарина. Инициатором их установки выступил сам губернатор, обратившись за помощью в реализации идеи к одному из российских банков.