Губернатор с супругой осмотрели главные праздничные объекты Челябинска

За день до Нового года Алексей Текслер вместе с сотнями людей побывал в парке культуры и отдыха имени Юрия Гагарина, где прошло торжественное открытие нового катка. Рядом расположились просторная зона для переобувания и пункт проката коньков, где их можно не только получить на руки, но и заточить. Также для горожан установили фудкорт, где они могут быстро перекусить. Зону для катания на коньках и близлежащую территорию украсили красочной иллюминацией. Для создания праздничного настроения у посетителей звучит соответствующая музыка.
Губернатор оценил лично прокат коньков, пообщался с сотрудниками парка, аниматорами, а также сфотографировался со многими челябинцами. Кроме того, глава региона посетил находящуюся недалеко от катка выставку ледяных фигур под названием «Космическая одиссея». Каждая из семи скульптур является плодом творчества российских мастеров из Москвы, Рязани, Сергиева Посада, Ростова-на-Дону, Заречного.
За пять часов до Нового года Алексей Текслер посетил ледовый городок, открытый на площади Революции. В этот раз к нему присоединилась первая леди региона и учредитель «Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020» Ирина Текслер. Вместе они осмотрели ледовые скульптуры в тематике «Острова сокровищ», пообщались и сфотографировались с горожанами, а также успели заглянуть в гости к Дедушке Морозу.
Множество праздничных мероприятий ожидается во всех парках Челябинска. В первые дни нового 2025 года горожане всё ещё могут встретиться с Дедом Морозом и его спутницей Снегурочкой, принять участие в игровых мероприятиях, послушать концертные выступления сказочных персонажей и покататься на аттракционах, в том числе и на ледяных горках. В том же парке имени Гагарина в праздники челябинцев ждут световые шоу и выступления аниматоров.
Алексей Текслер отметил, что в последние годы много внимания уделяется благоустройству общественных пространств Челябинска, в особенности местам, где горожане будут развлекаться зимой. Так, несколько лет назад каток открылся в парке имени Терешковой. Теперь очередь дошла и до другого общественного пространства — парка Гагарина. Кроме того в Челябинске установили две новые большие новогодние ёлки. Одна из них появилась в Саду камней. Вторую же поставили на входе в парк Гагарина. Инициатором их установки выступил сам губернатор, обратившись за помощью в реализации идеи к одному из российских банков.