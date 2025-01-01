Сила первых 12 дней Нового года: как их провести, чтобы привлечь удачу

Всем хорошо известна фраза «Как Новый год встретишь — так его и проведешь», но далеко не все знают, что это касается не только новогодней ночи, но и первых дней января.
В первые 12 дней после наступления Нового года формируется своего рода фундамент, на котором и будет строиться ваша жизнь на протяжении всего года. Каждый из этих дней символизирует один из месяцев года и олицетворяет определенную сферу нашей жизни, поэтому и получается: как эти дни пройдут, такими и будут последующие 12 месяцев.
А как их провести правильно, чтобы это приносило свои плоды, рассказала корреспонденту Sputnik ведический астролог Вероника Жуковская.
Сказка про 12 месяцев
В астрологии первые 12 дней Нового года, как и первые 12 дней вашего личного нового года (то есть после дня рождения), ассоциируются с 12 домами гороскопа в натальной карте, и каждый из них соответствует определенным направлениям в жизни человека.
«Если первые 12 дней января каждый день вы будете уделять внимание одному из домов гороскопа, то за короткий промежуток времени сможете проработать все основные жизненные сферы, что однозначно положительно скажется на вашей жизни».
Так, 1 января, нужно полностью посвятить время себе любимым.
«В этот день рекомендовано заниматься тем, что вы любите больше всего. Если это спорт, начните утро с пробежки или сходите в тренажерный зал, если это плавание — отправляйтесь в бассейн, если это чтение — доставайте любимую книгу. Важно, чтобы это приносило пользу здоровью или положительные эмоции», — рассказала Вероника.
2 января связано с финансовыми потоками, поэтому в этот день хорошо заняться своим капиталом. Так, если вам подарили деньги, переведите их на счет или купите на них акции и облигации, также можно прослушать лекцию по финансовой грамотности.
3 января посвятите путешествиям: съездите к кому-нибудь в гости в соседний город, а если есть возможность — в другую страну. В этот день очень важно наполняться новыми впечатлениями и эмоциями.
«В четвертый день января нужно уделить время маме. Помогите ей с уборкой, купите приятный подарок, сводите в кино или кафе. Даже если вы ей просто позвоните и тепло поговорите, это тоже будет замечательно».
А вот 5 января — день детей. Отведите их в развлекательный центр, почитайте с ними книжки, организуйте мастер-класс. Если у вас еще нет своих детей, уделите внимание младшим братьям или сестрам, племянникам или детям своих друзей.
6 января очень важно заняться здоровьем: сдайте анализы, отправляйтесь в санаторий или сходите на оздоровительную процедуру, о которой давно мечтали, но по каким-то причинам откладывали ее.
«7 января мы гармонизируем партнерские отношения. Уделите время своей второй половинке, побалуйте чем-нибудь приятным — и это обязательно принесет свои плоды. И, самое главное, конечно, в этот день не ссорится», — рассказала собеседница агентства.
8 января — день трансформаций, идеально подойдет для занятий духовными практиками, например, можно помедитировать или сходить на консультацию к астрологу.
«Девятый день первого месяца нового года нужно посвятить папе: позвоните ему, помогите с какими-нибудь бытовыми вопросами или пригласите куда-нибудь. А вот 10 января — день для ударной и активной работы».
11 января считается днем желаний и амбиций, позвольте себе то, о чем давно мечтали: для кого-то это поход в дорогой ресторан или полет на самолете бизнес-классом, а для кого-то — запуск собственного бизнеса или знакомство с выдающейся личностью.
Что касается 12 января, то это день уединения и размышления, он отлично подходит для занятий йогой. Также это идеальное время для благотворительности, ведь именно отдавая, мы становимся богаче.
Ведический астролог советует провести первые 12 дней после Нового года максимально осознанно, так как это может повлиять на весь наступивший год.