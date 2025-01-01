Сила первых 12 дней Нового года: как их провести, чтобы привлечь удачу

В первые 12 дней после наступления Нового года формируется своего рода фундамент, на котором и будет строиться ваша жизнь на протяжении всего года. Каждый из этих дней символизирует один из месяцев года и олицетворяет определенную сферу нашей жизни, поэтому и получается: как эти дни пройдут, такими и будут последующие 12 месяцев.