Основные отличия юлианского и григорианского календаря, какой из них чаще используется сейчас

Ровно 2070 лет назад человечество начало использовать юлианский календарь, получивший свое название в честь Юлия Цезаря. В эпоху Возрождения ему на смену пришел более точный григорианский, по которому большая часть населения планеты живет и сегодня. В чем разница между этими двумя календарями, насколько отличаются «старый» и «новый» стили и почему в датах время от времени возникает путаница — разобралась «Газета.Ru».