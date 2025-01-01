«Газета.Ru» составила рейтинг лучших телевизоров для покупки в 2025 году

Хоть телевизоры этого бренда и собираются на заводах Samsung, запчасти бренда туда вряд ли устанавливают. Тем не менее, на качество сборки в Калуге пока не жаловались — значит, качество осталось как и прежде хорошим. Кроме того, при демократическом ценнике устройство предлагает QLED-панель с DLED-подсветкой, а ближайший аналог от Samsung с подобными параметрами в российских магазинах обойдется почти в два раза дороже. В качестве альтернативы можно рассмотреть телевизоры TCL или старшие модели Xiaomi линейки Mi TV A.