Мошенники нашли новый способ обмана казахстанцев

В этих сообщениях содержится фишинговая ссылка. Переходя по ней и вводя данные для авторизации, пользователь фактически передает доступ к своему аккаунту злоумышленникам.
Специалисты службы также отмечают, что рассылка проводится по цепочке через ранее взломанные аккаунты Telegram.
Как обезопасить себя? Придерживайтесь простых правил:
- Игнорируйте подозрительные ссылки — даже если они пришли от знакомого.
- Убедитесь в подлинности отправителя.
- Мошенники часто создают фейковые учетные записи.
- Активируйте двухфакторную аутентификацию в Telegram — это добавит дополнительный уровень защиты.
Что делать при утрате доступа?
Если ваш аккаунт оказался под угрозой или вы стали жертвой мошенничества, незамедлительно обратитесь в службу поддержки Telegram и сообщите о случившемся.
Будьте внимательны и защищайте свои данные!