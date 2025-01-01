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Мошенники нашли новый способ обмана казахстанцев

Теперь злоумышленники воруют аккаунты Telegram через фейковые «новогодние подарки».

Схема выглядит просто: пользователям Telegram поступают сообщения с заманчивым предложением получить бесплатную премиум-подписку в честь Нового года, рассказывает ИА El.kz со ссылкой на Национальную службу реагирования на компьютерные инциденты KZ-CERT.

Источник: KZ-CERT

В этих сообщениях содержится фишинговая ссылка. Переходя по ней и вводя данные для авторизации, пользователь фактически передает доступ к своему аккаунту злоумышленникам.

Специалисты службы также отмечают, что рассылка проводится по цепочке через ранее взломанные аккаунты Telegram.

Как обезопасить себя? Придерживайтесь простых правил:

  • Игнорируйте подозрительные ссылки — даже если они пришли от знакомого.
  • Убедитесь в подлинности отправителя.
  • Мошенники часто создают фейковые учетные записи.
  • Активируйте двухфакторную аутентификацию в Telegram — это добавит дополнительный уровень защиты.

Что делать при утрате доступа?

Если ваш аккаунт оказался под угрозой или вы стали жертвой мошенничества, незамедлительно обратитесь в службу поддержки Telegram и сообщите о случившемся.

Будьте внимательны и защищайте свои данные!