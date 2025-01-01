Для жителей Каменска-Уральского открыли шесть ледовых городков

Для жителей Каменска-Уральского перед Новым годом открыли шесть ледовых городков в разных районах города. Здесь проводят игры и другие праздничные мероприятия.
По данным мэрии, первым 28 декабря открыли Ледовый городок у ДК «Металлург». Здесь для горожан работают горки, лабиринт и ловушка. Городок украсили скульптурами богатыря, Василия Теркина и голубя мира.
В Красногорске городок с праздничной елкой работает в парке культуры и отдыха на Каменской, 7. Здесь установили трон Деда Мороза и самую длинную горку. Также для посетителей открыт каток.
Множество ледяных скульптур сделали в Елочном городке на перекрестке улиц Алюминиевой и Челябинской. Также здесь работают горки.
В ледовом городке поселка Ленинский работает каток, а также две горки для детей и подростков. Городок Синарских трубников посвятили космической тематике. Здесь установили красочную иллюминацию и горки для детей разных возрастов.
Огни на центральной площади Каменска-Уральского зажгли 28 декабря. В городке работают три больших и несколько маленьких горок, а также большой лабиринт. Ледовый городок открыт для посетителей до 20 января.