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Роспотребнадзор Приангарья предупреждает об опасности ненадлежащего хранения салатов и других праздничных блюд

Управление Роспотребнадзора по Иркутской области напоминает о необходимости соблюдения сроков хранения салатов и других блюд, приготовленных к праздничному столу.

Источник: Управление Роспотребнадзора по Иркутской области

Салаты, особенно заправленные майонезом или другими соусами, относятся к скоропортящимся продуктам и должны храниться в холодильнике при температуре от +2 до +6 градусов Цельсия.

Заправлять салаты рекомендуется непосредственно перед употреблением. Срок годности салатов зависит от используемых ингредиентов и рецепта.

Роспотребнадзор также указывает допустимые сроки хранения холодца (12 часов), жареной или запеченной курицы (36 часов), мяса по-французски (24 часа) и красной икры (5−6 дней в открытой стеклянной банке; после вскрытия жестяной банки икру следует переложить в стеклянную).

При появлении сомнений в качестве продукта (изменение запаха, цвета, вкуса) рекомендуется незамедлительно его утилизировать.

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