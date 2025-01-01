Роспотребнадзор Приангарья предупреждает об опасности ненадлежащего хранения салатов и других праздничных блюд

Салаты, особенно заправленные майонезом или другими соусами, относятся к скоропортящимся продуктам и должны храниться в холодильнике при температуре от +2 до +6 градусов Цельсия.
Заправлять салаты рекомендуется непосредственно перед употреблением. Срок годности салатов зависит от используемых ингредиентов и рецепта.
Роспотребнадзор также указывает допустимые сроки хранения холодца (12 часов), жареной или запеченной курицы (36 часов), мяса по-французски (24 часа) и красной икры (5−6 дней в открытой стеклянной банке; после вскрытия жестяной банки икру следует переложить в стеклянную).
При появлении сомнений в качестве продукта (изменение запаха, цвета, вкуса) рекомендуется незамедлительно его утилизировать.