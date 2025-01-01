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Новогодний фейерверк озарил Хабаровск

Хабаровчане весело встретили Новый год. После обращения президента России, горожане вышли на улицу и начали зажигать бенгальские огни, хлопушки и разноцветный фейерверк.

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Полюбоваться на яркие взрывы можно было в любом уголке города. Не обошлось без настоящих шоу, одно из таких можно было увидеть в районе торгового центра «Броско Молл». Фейерверк и зимний Хабаровск в нашем фоторепортаже.

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