В России разработан чат-бот, упрощающий проведение выборов в регионах

ЧЕЛЯБИНСК, 1 января. /ТАСС/. Молодые ученые Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) разработали и успешно протестировали первый российский чат-бот, который упрощает избирателям и наблюдателям участие в региональных выборах. Система позволяет в режиме реального времени проводить мониторинг ситуации на избирательных участках, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
«Такая разработка впервые в России создана в ЮУрГУ, она успешно протестирована для обслуживания реальных избирательных кампаний. От подобных ресурсов отличается строгой и выверенной логикой диалога, оптимизированным языковым оформлением вопросов пользователей и ответов на них бота, а также модулем обратной связи, позволяющим в режиме реального времени проводить мониторинг ситуации на избирательных участках, обеспечивая своевременное реагирование на нарушения», — сказали в пресс-службе.
В вузе пояснили, что над разработкой трудились молодые ученые с кафедр лингвистики и перевода, социологии и международных отношений, политологии и регионоведения.
«Чат-бот способен принимать жалобы избирателей о различных нарушениях. Это обеспечивает возможность мониторинга ситуации на избирательных участках в режимах реального времени. Соответственно, упрощает и ускоряет реакцию на них», — сказали в пресс-службе.
В вузе добавили, что чат-бот также способен информировать участников выборов о месте и времени проведения голосования, доступных способах голосования, данных о кандидатах и т.ак далее. Кроме того, функционал чат-бота дает возможность проводить опросы населения, получая данные для социологических исследований, касающихся избирательного процесса.
О вузе.
ЮУрГУ сфокусирован на проектах в области цифровой индустрии, материаловедения и экологии. В 2021 году вуз победил в конкурсе по программе «Приоритет-2030». Университет выполняет функции проектного офиса Уральского межрегионального научно-образовательного центра, который создан для объединения потенциалов образовательных и научных организаций реального сектора Свердловской, Челябинской и Курганской областей по нацпроекту «Наука и университеты».