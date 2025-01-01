В России разработан чат-бот, упрощающий проведение выборов в регионах

«Такая разработка впервые в России создана в ЮУрГУ, она успешно протестирована для обслуживания реальных избирательных кампаний. От подобных ресурсов отличается строгой и выверенной логикой диалога, оптимизированным языковым оформлением вопросов пользователей и ответов на них бота, а также модулем обратной связи, позволяющим в режиме реального времени проводить мониторинг ситуации на избирательных участках, обеспечивая своевременное реагирование на нарушения», — сказали в пресс-службе.