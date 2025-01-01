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Первым в Приморье на свет в 2025 году появился мальчик весом 3170 грамм

Всего в новогоднюю ночь в крае на свет появилось 8 младенцев.

Источник: Аргументы и факты

Первым появившимся на свет приморцем в 2025 году стал мальчик весом 3170 грамм. Он третий ребенок в семье из Черниговского района. Дома его и маму ждут два брата.

Как сообщили в роддоме Приморской краевой клинической больницы № 1, он родился в 01:07 по местному времени.

В роддоме № 3 Владивостока первые в 2025 году роды приняли в 02:04. Тоже появился на свет мальчик весом 2890 грамм и ростом 49 см. Это второй ребенок в семье.

Всего в новогоднюю ночь в крае родилось 8 детей — пять девочек и 3 мальчика.