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В крупном городе Челябинской области с 1 января подорожал проезд в общественном транспорте

С 1 января нового года стоимость одной поездки в общественном транспорте Магнитогорска выросла до 40 рублей. Как сэкономить на проезде, рассказали в пресс-службе мэрии.

Источник: Pchela.News

— Магнитогорск — один из последних городов Уральского федерального округа, который принял решение о поднятии стоимости проезда на регулируемых маршрутах.

отметили в администрации города.

Муниципальное предприятие «Маггортранс» предусмотрело для жителей и гостей города значительные скидки и компенсации. Например пенсионеры — женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет — при наличии социальной карты смогут пользоваться 30 бесплатными поездками ежемесячно. За каждую следующую поездку им будут компенсировать из городского бюджета по 15 рублей.

Пожилые садоводы также смогут бесплатно ездить к своим дачным участкам на сезонных автобусных маршрутах.

Для школьников и студентов, обучающихся очно в государственных учебных заведениях, тоже действуют льготы. Из бюджета им, как и прежде, будут возмещать 15 рублей от стоимости разовой поездки.

Ещё сэкономить можно при оплате банковскими картами (стоимость поездки снижается до 38 рублей), покупке электронных проездных билетов и использовании системы бесплатных пересадок в течение часа. Благодаря этому средняя стоимость поездки может составить 29 рублей.

Помимо этого, в городе действует система транспортных карт с различными тарифами и условиями, позволяющая совершать неограниченное количество пересадок между разными видами муниципального транспорта в пределах одного часа.

экономика