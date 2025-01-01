В крупном городе Челябинской области с 1 января подорожал проезд в общественном транспорте

Муниципальное предприятие «Маггортранс» предусмотрело для жителей и гостей города значительные скидки и компенсации. Например пенсионеры — женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет — при наличии социальной карты смогут пользоваться 30 бесплатными поездками ежемесячно. За каждую следующую поездку им будут компенсировать из городского бюджета по 15 рублей.