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В Петербурге начинают строить станцию метро «Каменка»

«Метрострой Северной столицы» ищет подрядчика на подготовительные и земляные работы при сооружении станции «Зоопарк». Это рабочее название «Каменки», к которой стремится зеленая линия метро.

Источник: Фонтанка.ру

Торги объявлены 30 декабря, стартовая цена — 31,3 млн рублей. Работы надо выполнить с 15 января по 15 июля 2025 года.

Напомним, строительная техника на месте будущей станции «Каменка» (среди прошлых вариантов названия — «Зоопарк» и «Планерная») появилась еще в ноябре. Станция строится в рамках нового участка Невско-Василеостровской линии «Беговая» — «Богатырская» — «Каменка», двухпутный тоннель сооружает проходческий щит «Надежда». Он уже миновал «Богатырскую», которая расположится на углу одноименного проспекта и Туристской улицы.

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