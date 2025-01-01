В Петербурге начинают строить станцию метро «Каменка»

Напомним, строительная техника на месте будущей станции «Каменка» (среди прошлых вариантов названия — «Зоопарк» и «Планерная») появилась еще в ноябре. Станция строится в рамках нового участка Невско-Василеостровской линии «Беговая» — «Богатырская» — «Каменка», двухпутный тоннель сооружает проходческий щит «Надежда». Он уже миновал «Богатырскую», которая расположится на углу одноименного проспекта и Туристской улицы.