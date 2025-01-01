В нацпарке Приморья объяснили, почему леопарды обходят снег стороной

Этим леопарды разительно отличается от тигров, которые могут передвигаться по снегу как снегоходы. Леопард же лучше обойдет снежный покров стороной, если будет такая возможность. Ну или выберет место, где его меньше всего, и брезгливо и спешно перейдет по нему.