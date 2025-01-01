В нацпарке Приморья объяснили, почему леопарды обходят снег стороной

Почему ареал леопарда ограничивается южным Приморьем? Об этом «Комсомольской правде — Дальний Восток» рассказали в администрации краевого национального парка.
Как объясняют сотрудники «Земли леопарда», благодаря меху дальневосточный леопард приспособлен к снегу. Но вот особой любви к нему он не питает.
Этим леопарды разительно отличается от тигров, которые могут передвигаться по снегу как снегоходы. Леопард же лучше обойдет снежный покров стороной, если будет такая возможность. Ну или выберет место, где его меньше всего, и брезгливо и спешно перейдет по нему.
Именно поэтому ареал леопарда и ограничивается южным Приморьем.
Напомним, ранее мы писали про свидание леопарда по имени Академик с его новой пассией. Не исключено, что в скором будущем леопардов в национальном парке станет чуточку больше.