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В ПМР отключили отопление из-за отсутствия поставок российского газа

ТИРАСПОЛЬ, 1 янв — РИА Новости. На территории непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) отключили централизованное отопление из-за отсутствия поставок газа, сообщила компания «Тирастеплоэнерго».

«Тирастеплоэнерго» информирует, что в связи с временным прекращением поставок газа на теплогенерирующие объекты предприятия с 1 января 2025 года с 7:00 часов утра (8:00 мск) прекращается подача тепловой энергии на цели отопления и горячего водоснабжения населению, бюджетным учреждениям и организациям всех форм собственности", — уточнили в ведомстве.

Это решение не касается лечебных учреждений со стационарным пребыванием граждан министерства здравоохранения республики, учреждений со стационарным пребыванием граждан министерства по социальной защите и труду ПМР.

Сегодня российская компания «Газпром» сообщила, что с 8:00 мск 1 января остановила подачу газа через Украину. Там уточнили, что компания лишилась технической и юридической возможности подавать газ для транзита через соседнюю страну после истечения соглашения с НАК «Нафтогаз Украины».

На минувшей неделе Владимир Зеленский отверг возможность продления транзитного соглашения даже при закупках третьими странами.

В Приднестровье 11 декабря на 30 суток ввели чрезвычайное экономическое положение, в Молдавии позднее ввели режим ЧП в энергетике. На эти шаги пошли из-за возможного энергетического кризиса, связанного с прекращением поставок российского газа.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений республика присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.

ЖКХ
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