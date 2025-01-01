Волгоградцы проигнорировали запрет на фейерверки

В Волгограде накануне новогодних праздников власти ввели запрет на использование пиротехники, соответствующее постановление опубликовал волгоградский губернатор. Но, хотя волгоградцев и предупреждали о штрафах, в новогоднюю ночь 1 января 2025 года над Волгоградом гремели залпы фейерверков.
— В этом году салютов было поменьше, даже собака и ребенок не проснулись, — отмечают жители поселка Городище, где салютов почти не было слышно. А в Краснооктябрьском районе гремело почти в каждом дворе.
Пока сообщений о количестве выписанных штрафов или ЧП при запуске салютов не было.