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Волгоградцы проигнорировали запрет на фейерверки

Салюты во дворах Волгограда гремели всю новогоднюю ночь.

Источник: Комсомольская правда

В Волгограде накануне новогодних праздников власти ввели запрет на использование пиротехники, соответствующее постановление опубликовал волгоградский губернатор. Но, хотя волгоградцев и предупреждали о штрафах, в новогоднюю ночь 1 января 2025 года над Волгоградом гремели залпы фейерверков.

— В этом году салютов было поменьше, даже собака и ребенок не проснулись, — отмечают жители поселка Городище, где салютов почти не было слышно. А в Краснооктябрьском районе гремело почти в каждом дворе.

Пока сообщений о количестве выписанных штрафов или ЧП при запуске салютов не было.