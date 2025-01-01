Пока весы тревогу бьют: об опасности диеты после Нового года рассказала эксперт

По словам диетолога Анны Власовой, не стоит сразу после пышного торжества устраивать себе «разгрузочные дни» или детокс.
«Это может негативно сказаться на общем состоянии организма. Это ведь стресс: сначала еды было много, а потом ее резко стало мало. А такой стресс может привести к замедлению метаболизма».
Иными словами, нажитое непосильным ночным зажором вы рискуете не то что не скинуть — умножить. Так что откажитесь от идеи «посидеть» на трех корочках хлеба и других экстремальных вариантов.
Куда лучше приходить к сбалансированному питанию постепенно, без резких движений.
Для начала следует пить достаточно воды в течение дня — в среднем человеку необходимо до 1,5 литра. Изучите свое меню и постарайтесь снизить количество сладкого, острого и жирного в нем. В том же «черном списке» — алкоголь.
А вот с фруктами надо быть чуть осторожнее. Не поглощайте те же мандарины килограммами — хотя бы из-за фруктозы, то есть сахара. Приемлемое количество для взрослого человека — четыре-пять мелких или два-три крупных плода в день. В случае с детьми до трех лет лучше и вовсе ограничиться парой долек, от трех — вручить малышу лишь половину фрукта. Дошколята могут получить целый мандарин. Естественно, речь о маленьких и больших едоках, не имеющих аллергии на цитрусовые.
«Добавлю, что необходимо восстановить нормальный режим сна и включить в повседневную рутину умеренные физические нагрузки. Начните хотя бы с прогулки по городу».