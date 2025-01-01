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Пока весы тревогу бьют: об опасности диеты после Нового года рассказала эксперт

Когда большой праздничный пир остается позади, приходит время возвращаться к привычному ритму жизни. Однако делать это стоит аккуратно, без крайностей. Zakon.kz спросил у диетолога, как восстановить режим питания правильно.

Источник: pixabay

По словам диетолога Анны Власовой, не стоит сразу после пышного торжества устраивать себе «разгрузочные дни» или детокс.

«Это может негативно сказаться на общем состоянии организма. Это ведь стресс: сначала еды было много, а потом ее резко стало мало. А такой стресс может привести к замедлению метаболизма».

говорит специалист.

Иными словами, нажитое непосильным ночным зажором вы рискуете не то что не скинуть — умножить. Так что откажитесь от идеи «посидеть» на трех корочках хлеба и других экстремальных вариантов.

Куда лучше приходить к сбалансированному питанию постепенно, без резких движений.

Для начала следует пить достаточно воды в течение дня — в среднем человеку необходимо до 1,5 литра. Изучите свое меню и постарайтесь снизить количество сладкого, острого и жирного в нем. В том же «черном списке» — алкоголь.

Отдавайте предпочтение более легкой и полезной еде. В частности, присмотритесь к нежирному мясу птицы и рыбе. Не забывайте об овощах и зелени, потреблять которые лучше в сыром виде или формате соков, смузи. Шпинат, укроп, петрушка, сельдерей, капуста, брокколи, морковь, свекла, редиска, имбирь вполне годятся как для ПП-салатов, так и в качестве полезных перекусов.

А вот с фруктами надо быть чуть осторожнее. Не поглощайте те же мандарины килограммами — хотя бы из-за фруктозы, то есть сахара. Приемлемое количество для взрослого человека — четыре-пять мелких или два-три крупных плода в день. В случае с детьми до трех лет лучше и вовсе ограничиться парой долек, от трех — вручить малышу лишь половину фрукта. Дошколята могут получить целый мандарин. Естественно, речь о маленьких и больших едоках, не имеющих аллергии на цитрусовые.

«Добавлю, что необходимо восстановить нормальный режим сна и включить в повседневную рутину умеренные физические нагрузки. Начните хотя бы с прогулки по городу».

советует Анна Власова.
здоровье