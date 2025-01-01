Пока весы тревогу бьют: об опасности диеты после Нового года рассказала эксперт

А вот с фруктами надо быть чуть осторожнее. Не поглощайте те же мандарины килограммами — хотя бы из-за фруктозы, то есть сахара. Приемлемое количество для взрослого человека — четыре-пять мелких или два-три крупных плода в день. В случае с детьми до трех лет лучше и вовсе ограничиться парой долек, от трех — вручить малышу лишь половину фрукта. Дошколята могут получить целый мандарин. Естественно, речь о маленьких и больших едоках, не имеющих аллергии на цитрусовые.