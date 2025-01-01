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За последние 24 часа в Краснодарском крае появились на свет 94 новорожденных

Среди них 42 малышки и 52 мальчика.

Источник: Комсомольская правда

1 января станет праздничным днем для 94 новорожденных и их семей, появившихся на свет в Краснодарском крае за последние 24 часа. Среди них 42 девочки и 52 мальчика. Большинство малышей родились в Краснодаре — 51 ребенок, а в Новороссийске на свет появились шесть младенцев. В Анапе зафиксировано пять рождений, в Армавире — три, а в Гулькевичском районе — четыре.

«По одному малышу родились в Крымском, Кущевском, Ленинградском, Выселковском и Тимашевском районах. От всей души поздравляю родителей с появлением на свет малышей! Пусть ваши детки растут здоровыми, крепкими и счастливыми!», — рассказал министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов.

Все новорожденные и их матери находятся под постоянным наблюдением медицинского персонала. Выписка из роддомов запланирована через несколько дней, когда состояние мам и малышей позволит им отправиться домой. Министр здравоохранения Краснодарского края отметил, что рождаемость в регионе остается стабильной, а медицинские учреждения обеспечивают необходимый уход для всех пациентов.