За последние 24 часа в Краснодарском крае появились на свет 94 новорожденных

1 января станет праздничным днем для 94 новорожденных и их семей, появившихся на свет в Краснодарском крае за последние 24 часа. Среди них 42 девочки и 52 мальчика. Большинство малышей родились в Краснодаре — 51 ребенок, а в Новороссийске на свет появились шесть младенцев. В Анапе зафиксировано пять рождений, в Армавире — три, а в Гулькевичском районе — четыре.