Лукашенко объявил пятилетку качества, а 2025-й — годом благоустройства Беларуси

Также глава государства поблагодарил белорусов за лучшие мгновения 2024 года и за то, что всегда были рядом с теми, кто нуждался в поддержке. И напомнил о том, в 2025 году в Беларуси пройдут выборы президента, и жителям страны вместе с ним предстоит выбрать будущее государства.