Лукашенко объявил пятилетку качества, а 2025-й — годом благоустройства Беларуси. Об этом глава государства сказал в своем новогоднем обращении к белорусам.
«Следующая пятилетка в нашей стране будет пятилеткой качества. Каждый ее год мы посвятим одному важнейшему направлению. Начнем с Года благоустройства страны. Целью благоустройства нашей Беларуси станет повышение качества жизни людей», — сказал Александр Лукашенко.
Также глава государства поблагодарил белорусов за лучшие мгновения 2024 года и за то, что всегда были рядом с теми, кто нуждался в поддержке. И напомнил о том, в 2025 году в Беларуси пройдут выборы президента, и жителям страны вместе с ним предстоит выбрать будущее государства.
«Мы все хотим, чтобы оно было успешным и счастливым. И обязательно мирным!», — сказал президент Беларуси.
Ранее мы сообщали, что российский депутат и знаток Анатолий Вассерман назвал задачу Беларуси в 2025 году.
Также надбавки медработникам могут увеличиться в Беларуси.
А еще минобразования Беларуси заявило, что с 1 января 2025 зарплата учителей повысится на 39%, воспитателей детсадов — на 20%, преподавателей вузов — на 15%.