Ричмонд
+11°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко объявил пятилетку качества, а 2025-й — годом благоустройства Беларуси

Лукашенко объявил, что первый год пятилетки качества будет годом благоустройства Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Лукашенко объявил пятилетку качества, а 2025-й — годом благоустройства Беларуси. Об этом глава государства сказал в своем новогоднем обращении к белорусам.

«Следующая пятилетка в нашей стране будет пятилеткой качества. Каждый ее год мы посвятим одному важнейшему направлению. Начнем с Года благоустройства страны. Целью благоустройства нашей Беларуси станет повышение качества жизни людей», — сказал Александр Лукашенко.

Также глава государства поблагодарил белорусов за лучшие мгновения 2024 года и за то, что всегда были рядом с теми, кто нуждался в поддержке. И напомнил о том, в 2025 году в Беларуси пройдут выборы президента, и жителям страны вместе с ним предстоит выбрать будущее государства.

«Мы все хотим, чтобы оно было успешным и счастливым. И обязательно мирным!», — сказал президент Беларуси.

Ранее мы сообщали, что российский депутат и знаток Анатолий Вассерман назвал задачу Беларуси в 2025 году.

Также надбавки медработникам могут увеличиться в Беларуси.

А еще минобразования Беларуси заявило, что с 1 января 2025 зарплата учителей повысится на 39%, воспитателей детсадов — на 20%, преподавателей вузов — на 15%.