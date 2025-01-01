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Скорая социальная помощь Прикамья в новогодние праздники не остановит работу

Жители Пермского края могут звонить на круглосуточную горячую линию.

Источник: Комсомольская правда

Для жителей Пермского края в новогодние каникулы продолжит работу Скорая социальная помощь. Специалисты службы будут круглосуточно принимать звонки по телефонам горячей линии: «129» — для стационарных телефонов, 8 (800) 100−83−05 — для мобильных телефонов. Звонки бесплатные.

Скорая социальная помощь предназначена для информирования населения по вопросам оказания мер поддержки, работы Центров дневного пребывания, «Школ ухода», пунктов проката технических средств реабилитации, реализации системы долговременного ухода и решения других вопросов.

Жителям Прикамья окажут консультации, дадут разъяснения или подскажут, куда и как можно обратиться для решения вопроса после новогодних праздников, 9 января.

В Скорой социальной помощи пояснили, для более детального рассмотрения и дальнейшей поддержки координаторы уточнят информацию, подключат к решению вопроса другие службы. Обратившиеся для решения проблемы получат реальную помощь.

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