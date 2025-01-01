Скорая социальная помощь Прикамья в новогодние праздники не остановит работу

Для жителей Пермского края в новогодние каникулы продолжит работу Скорая социальная помощь. Специалисты службы будут круглосуточно принимать звонки по телефонам горячей линии: «129» — для стационарных телефонов,
Скорая социальная помощь предназначена для информирования населения по вопросам оказания мер поддержки, работы Центров дневного пребывания, «Школ ухода», пунктов проката технических средств реабилитации, реализации системы долговременного ухода и решения других вопросов.
Жителям Прикамья окажут консультации, дадут разъяснения или подскажут, куда и как можно обратиться для решения вопроса после новогодних праздников, 9 января.
В Скорой социальной помощи пояснили, для более детального рассмотрения и дальнейшей поддержки координаторы уточнят информацию, подключат к решению вопроса другие службы. Обратившиеся для решения проблемы получат реальную помощь.