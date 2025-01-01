Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омичам напомнили о безопасности при катании с горок и на тюбингах

Городская администрация просит омичей быть аккуратнее.

Источник: Om1 Омск

Кататься с горок может быть очень опасно, если не соблюдать правила безопасности, напоминают омичам в администрации города. В телеграм-канале пресс-службы мэрии напомнили о технике безопасности.

«Кататься с горок безопасно только в специально оборудованных местах, исключая вероятность выезда на лёд рек, озёр и котлованов, а также проезжую часть дороги», — подчёркивает Степан Брыщенко, ведущий инженер отдела по предупреждению чрезвычайных ситуаций управления по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Администрации города Омска.

Особенно осторожным нужно быть, катаясь на тюбингах, которые также известны как «ватрушки». Они не имеют управления и тормозов, поэтому катающийся на них может на высокой скорости куда-то врезаться и получить травмы.

А вот где безопаснее всего кататься с горок, можно узнать по ссылке.

здоровье