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Житель Башкирии застрял с двумя детьми в новогоднюю ночь в снегу

Спасатели помогли семье выбраться из снежного плена.

Источник: Комсомольская правда

В новогоднюю ночь в Туймазинском районе Башкирии спасатели Госкомитета по ЧС помогли застрявшему в снегу местному жителю. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По предоставленным данным, ЧП произошло на дороге Раевка — Ильчимбетово. В автомобиле вместе с мужчиной находились двое взрослых и двое детей 4 и 6 лет.

Спасатели Госкомитета эвакуировали детей и одного взрослого в Ильчимбетово. Никто не пострадал и не замерз.

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