Житель Башкирии застрял с двумя детьми в новогоднюю ночь в снегу

В новогоднюю ночь в Туймазинском районе Башкирии спасатели Госкомитета по ЧС помогли застрявшему в снегу местному жителю. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
По предоставленным данным, ЧП произошло на дороге Раевка — Ильчимбетово. В автомобиле вместе с мужчиной находились двое взрослых и двое детей 4 и 6 лет.
Спасатели Госкомитета эвакуировали детей и одного взрослого в Ильчимбетово. Никто не пострадал и не замерз.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.