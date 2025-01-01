В Новосибирске с 1 января вступили в силу новые законы — разводиться и оформлять недвижимость станет дороже

Множество законов и подзаконных актов отражаются на жизни новосибирцев и жителей нашей области. С 1 января 2025 года они ряд из них вступил в законную силу.
· Новый МРОТ
Минимальный размер оплаты труда прирос на 3 158 рублей (более 16%) и достиг уровня в 22 440 рублей. В Новосибирской области он составил 28 050 рублей (сработал районный коэффициент 1,25%).
· Увеличение страховых пенсий
Январская индексация-2025 коснулась страховых пособий по старости. Прибавку в 7,3% получат как неработающие, так и работающие пенсионеры.
· Индексация акцизов
— на этиловый спирт: с 643 до 740 рублей (на 15%);
— на сладкие напитки: с 7 до 10 рублей;
— на сигареты и папиросы: до 2 945 рублей за тысячу штук (на 18%);
— на легковые автомобили (свыше 90 лошадиных сил), мотоциклы, бензин, дизтопливо и моторные масла, а также сжиженный углеводородный газ.
· Новые госпошлины
— за расторжение брака: с 650 рублей до 5 тысяч рублей;
— за регистрацию права собственности гражданина на земельный участок: до 700 рублей (увеличение в 2 раза);
— за оформление ипотеки: с 200 до 400 рублей;
— за регистрацию сделок с недвижимостью: зависит от кадастровой стоимости объекта.
· Освобождение от уплаты НДФЛ для волонтёров
Участники волонтёрских объединений освобождаются от уплаты НДФЛ с доходов в виде возмещения расходов на медицинские услуги.
· Регулирование операций с криптовалютой
Обязательная декларация сведений об операциях в цифровой валюте вводится с 01.01.2025. Доходы с майнинга будут учитываться по факту поступления ее на электронный кошелек криптодобытчика в размере рыночной стоимости на дату зачисления.
· Отмена НДС для ветеринаров
С нового 2025 года не будут облагаться налогом на добавленную стоимость ветеринарные услуги государственных и коммерческих клиник.
Ранее «Сиб.фм» писал о том, что ждет жителей Новосибирска в 2025 году.