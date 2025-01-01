Водителей стали массово штрафовать в собственных дворах — в чем причина

По его словам, даже если водитель едет к своему дому, но при этом игнорирует дорожный знак 3.1 «Въезд запрещён», это считается нарушением. А под знак 3.2 «Движение запрещено» могут проехать только жильцы, для остальных он действует. И абсолютно для всех без исключения водителей въезд под «кирпич» категорически запрещён.