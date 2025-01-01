Водителей стали массово штрафовать в собственных дворах — в чем причина

По его словам, даже если водитель едет к своему дому, но при этом игнорирует дорожный знак 3.1 «Въезд запрещён», это считается нарушением. А под знак 3.2 «Движение запрещено» могут проехать только жильцы, для остальных он действует. И абсолютно для всех без исключения водителей въезд под «кирпич» категорически запрещён.
За такое нарушение можно получить штраф от 500 до 5000 рублей. Если же водитель выехал на встречную полосу под знаком, то ему грозит лишение водительских прав на срок от 4 до 6 месяцев.
Водителям следует быть внимательными и не парковать автомобили в неположенных местах, например, на тротуарах или газонах, поскольку это может привести к штрафам. В обычных регионах за парковку на таких местах придётся заплатить 1000 рублей, а в Москве и Санкт-Петербурге — 3000 рублей.
Столько же — 3 тысячи рублей — будет стоить в столицах игнорирование водителем запрещающих знаков. А в других регионах сумма штрафа составит 1500 рублей.
Парковка на детских или спортивных площадках карается штрафом от 500 до 2500 рублей. Если же автомобиль блокирует проезд другим машинам, то наказание возрастёт до 2000 рублей.
Также стоит обратить внимание на места для спецтехники, которые обозначаются бело-красной разметкой у подъездов жилых домов. Парковка на этих участках строго запрещена, а нарушителям в Москве и Санкт-Петербурге придётся заплатить штраф до 3 тысяч рублей.
Во дворах нельзя проводить техническое обслуживание автомобилей, включая замену масла и отогрев. За нарушение санитарных норм автовладельцу может быть назначен штраф в размере от 100 до 500 рублей.