На катке ВДНХ покажут сказочное ледовое шоу в рамках проекта «Зима в Москве»

Москвичам туристам предлагают огромный выбор мероприятий на свежем воздухе и в городских учреждениях культуры и спорта. Атмосфера зимних традиций распространится по всей столице— открыто более 1,9 тысячи площадок. В проект органично вписываются крупнейшие фестивали: «Путешествие в Рождество», «Усадьбы Москвы», «Московское чаепитие», «Город света», «Снег и лед в Москве» и многие другие. Всю информацию о проекте и мероприятиях зимнего сезона можно узнать в специальном разделе mos.ru.