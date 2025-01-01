На катке ВДНХ покажут сказочное ледовое шоу в рамках проекта «Зима в Москве»

С 2 января на катке главной выставки страны можно увидеть спектакль на льду «Сказки Евгения Плющенко». Гостей ВДНХ ждет встреча со Щелкунчиком и Мышиным королем, Золушкой и Прекрасным принцем, Красной Шапочкой и Волком. В главных ролях — олимпийские чемпионы, чемпионы мира, Европы и России, а также фигуристы, выступающие за сборную Москвы.
В основе сюжета представления — балеты Петра Чайковского «Спящая красавица», «Лебединое озеро» и «Щелкунчик». Спектакль можно посмотреть до 7 января. Начало в 13:30 и 17:30. Зрителей ждут яркие выступления спортсменов в эксклюзивных костюмах в сопровождении классической и современной музыки.
А 8 января на катке ВДНХ пройдет ледовое гала-шоу. В нем примут участие двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко с сыном Александром, триумфатор олимпиады в Сочи, олимпийская чемпионка в командных соревнованиях Юлия Липницкая, чемпионка Европы в одиночном катании Алена Косторная и ее партнер Георгий Куница. Начало в 17:30.
Вход на каток по билетам. С его трибун посмотреть шоу можно бесплатно. Требуется предварительная регистрация.
Проект «Зима в Москве» — главное событие сезона, которое объединит разнообразные мероприятия столицы до 28 февраля. Горожан и туристов приглашают вспомнить традиции и историю, согреться чаем с горячими плюшками, покататься на коньках, лыжах и тюбингах, посмотреть ледовые представления, сделать подарки людям, которые оказались в сложной жизненной ситуации, проявить заботу о тех, кому она необходима.
Москвичам туристам предлагают огромный выбор мероприятий на свежем воздухе и в городских учреждениях культуры и спорта. Атмосфера зимних традиций распространится по всей столице— открыто более 1,9 тысячи площадок. В проект органично вписываются крупнейшие фестивали: «Путешествие в Рождество», «Усадьбы Москвы», «Московское чаепитие», «Город света», «Снег и лед в Москве» и многие другие. Всю информацию о проекте и мероприятиях зимнего сезона можно узнать в специальном разделе mos.ru.