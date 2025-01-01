В Петербурге с нового года подорожал проезд в общественном транспорте

В частности, стоимость поездки по карте «Подорожник» в наземном транспорте (автобус, трамвай, троллейбус) с этого дня составляет 51 рубль (до нового года было 44 ₽), в метро — 56 ₽ (ранее — 49 ₽). При этом разовая — так называемая «гостевая» поездка — в петербургском метро подорожала с 70 до 81 ₽, а в наземном транспорте — с 65 до 75 рублей.