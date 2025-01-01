Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Петербурге с нового года подорожал проезд в общественном транспорте

С 1 января 2025 года в Петербурге вступили в силу корректировки в стоимости проезда в общественном транспорте. С среднем цена увеличилась на 15%.

Источник: Коммерсантъ

В частности, стоимость поездки по карте «Подорожник» в наземном транспорте (автобус, трамвай, троллейбус) с этого дня составляет 51 рубль (до нового года было 44 ₽), в метро — 56 ₽ (ранее — 49 ₽). При этом разовая — так называемая «гостевая» поездка — в петербургском метро подорожала с 70 до 81 ₽, а в наземном транспорте — с 65 до 75 рублей.

Помимо этого, увеличилась стоимость поездок по тарифу «60 минут» — до 51 ₽ за первую (было 44 ₽), до 12 ₽ — за вторую (ранее — 10 ₽) и ноль рублей — за последующие.