Музеи и библиотеки Иркутска проведут 55 праздничных программ в каникулы

Музеи и библиотеки Иркутской области проведут 55 праздничных программ в новогодние каникулы. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
В музее «Тальцы» будут работать резиденция Деда Мороза, интерактивные площадки, сертифицированные горки. 7 января здесь пройдут рождественские гуляния. А в художественном музее имени Сукачева состоится экскурсия, рождественская благотворительная ярмарка и бал для детей, говорится в сообщении.
В музейной студии краеведческого музея пройдет показ спектакля «Вифлеемская звезда», семейный квиз, мастер-классы. В музее Распутина — рождественская мастерская. В областной библиотеке Молчанова-Сибирского жителей города ждет лекция-игра и обзор выставки грампластинок, в юношеской библиотеке имени Уткина — мастер-классы, а в детской библиотеке имени Сергеева — новогодние утренники и интеллектуальные игры.