Музеи и библиотеки Иркутска проведут 55 праздничных программ в каникулы

В музее «Тальцы» будут работать резиденция Деда Мороза, интерактивные площадки, сертифицированные горки. 7 января здесь пройдут рождественские гуляния. А в художественном музее имени Сукачева состоится экскурсия, рождественская благотворительная ярмарка и бал для детей, говорится в сообщении.