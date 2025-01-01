Суровые владивостокские горки: детские забавы повеселили взрослых

Видео, распространившееся в сети, заставит многих взрослых улыбнуться и вспомнить о детстве. В одном из дворов Владивостока ребята, «вооружившись» ледянками и санками, покоряют горку. Вот только снега в городе выпало крайне мало, так что кататься приходится практически по земле.
Судя по кадрам, веселый фрагмент снят в районе Патрокла. Там ребятня буквально штурмом берет горку возле дома. Санки не едут, но юные жители города не сдаются.
«Эх, молодежь! Надо в большую картонную коробку завернуться и катиться», «На бампере нужно, по-богатому», «О, я каталась на бампере. Чуркин, девяностые. Мне братья где-то еще такой козырный достали, за него держаться можно было — лучшие санки в моей жизни», — делятся наши подписчики.
Отметим, хоть снега во Владивостоке мало, места для зимних развлечений все же есть. Например, на островной территории работает «Русская лыжня», можно бесплатно взять в аренду все необходимое оборудование для катания на лыжах. Готов встречать гостей и новогодний городок на центральной площади Владивостока. Кстати, буквально сегодня здесь состоялся концерт. Открыт для всех желающих и большой каток на стадионе «Авангард», прокат здесь тоже абсолютно бесплатный. В общей сложности в дальневосточной столице для катания подготовили больше 70 катков и хоккейных коробок в разных районах города. Полный список есть у нас на сайте.