Суровые владивостокские горки: детские забавы повеселили взрослых

Отметим, хоть снега во Владивостоке мало, места для зимних развлечений все же есть. Например, на островной территории работает «Русская лыжня», можно бесплатно взять в аренду все необходимое оборудование для катания на лыжах. Готов встречать гостей и новогодний городок на центральной площади Владивостока. Кстати, буквально сегодня здесь состоялся концерт. Открыт для всех желающих и большой каток на стадионе «Авангард», прокат здесь тоже абсолютно бесплатный. В общей сложности в дальневосточной столице для катания подготовили больше 70 катков и хоккейных коробок в разных районах города. Полный список есть у нас на сайте .