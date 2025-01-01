На очистку свердловских дорог от снега вывели 181 снегоуборщик

В Свердловской области региональные дороги очищает от снега 181 единица спецтехники. Об этом сообщает региональное управление автодорог.
Также в минувшие сутки в уборке было задействовано семь автогрейдеров, 159 комбинированных дорожных машин, десять автомобилей с отвалом и пять единиц прочей техники.
В ведомстве напоминают, что для полной расчистки дорог I категории подрядчикам обычно дается три-четыре часа после завершения снегопада. А трассы II, III и IV категорий должны очистить за пять-шесть часов. Для дорог же V категории даётся 12 часов.
Что касается тротуаров, то они должны быть очищены от снега в течение 24 часов.