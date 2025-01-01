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На очистку свердловских дорог от снега вывели 181 снегоуборщик

Для полной расчистки дорог I категории подрядчикам дается три-четыре часа после завершения снегопада.

В Свердловской области региональные дороги очищает от снега 181 единица спецтехники. Об этом сообщает региональное управление автодорог.

Также в минувшие сутки в уборке было задействовано семь автогрейдеров, 159 комбинированных дорожных машин, десять автомобилей с отвалом и пять единиц прочей техники.

В ведомстве напоминают, что для полной расчистки дорог I категории подрядчикам обычно дается три-четыре часа после завершения снегопада. А трассы II, III и IV категорий должны очистить за пять-шесть часов. Для дорог же V категории даётся 12 часов.

Что касается тротуаров, то они должны быть очищены от снега в течение 24 часов.

ЖКХ