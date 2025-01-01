С 1 января в России выросли зарплаты бюджетников и пенсии: точные цифры

Кроме того, с 1 января пенсии также поднимут на 7,3%, затрагивая всех граждан, как работающих, так и уже находящихся на пенсии. По словам депутата Госдумы Никиты Чаплина, к концу 2025 года средний размер страховой пенсии по старости составит 24059,12 рубля.