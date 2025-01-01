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С 1 января в России выросли зарплаты бюджетников и пенсии: точные цифры

В первый день нового года вступили в силу законы, которые касаются нескольких категорий выплат.

Источник: BFM.RU- Новосибирск

С начала 2025 года в России увеличилась заработная плата сотрудников бюджетной сферы и пенсии.

Как сообщает РИА Новости, зарплаты врачей, педагогов, соцработников, работников культуры и определенных категорий государственных служащих были проиндексированы на 13,2 процента. Такое же увеличение ждет сотрудников МЧС, Росстандарта, Роспотребнадзора и лесных хозяйств. Однако депутатов, сенаторов и судей индексация не коснется.

Кроме того, с 1 января пенсии также поднимут на 7,3%, затрагивая всех граждан, как работающих, так и уже находящихся на пенсии. По словам депутата Госдумы Никиты Чаплина, к концу 2025 года средний размер страховой пенсии по старости составит 24059,12 рубля.

Ранее BFM-Новосибирск публиковал перечень законов, которые вступают в силу 1 января 2025 года.