С 1 января в России выросли зарплаты бюджетников и пенсии: точные цифры

С начала 2025 года в России увеличилась заработная плата сотрудников бюджетной сферы и пенсии.
Как сообщает РИА Новости, зарплаты врачей, педагогов, соцработников, работников культуры и определенных категорий государственных служащих были проиндексированы на 13,2 процента. Такое же увеличение ждет сотрудников МЧС, Росстандарта, Роспотребнадзора и лесных хозяйств. Однако депутатов, сенаторов и судей индексация не коснется.
Кроме того, с 1 января пенсии также поднимут на 7,3%, затрагивая всех граждан, как работающих, так и уже находящихся на пенсии. По словам депутата Госдумы Никиты Чаплина, к концу 2025 года средний размер страховой пенсии по старости составит 24059,12 рубля.
Ранее BFM-Новосибирск публиковал перечень законов, которые вступают в силу 1 января 2025 года.