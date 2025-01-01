Нововведения января: пенсии, налоги, ипотека, штрафы, маткапитал

В расчёт берутся зарплата, премии, доход от аренды квартиры и даже выигрыш в лотерею. При этом инвестиции (дивиденды по акциям и доходы от продажи недвижимости) облагаются отдельно: до 2,4 млн рублей — 13%, свыше — 15%. Проценты по вкладам вообще не облагаются налогом, если они вписываются в лимит. Но их учитывают при расчёте общего инвестиционного дохода.