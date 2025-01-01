Уже скоро: россияне смогут запретить самим себе брать кредиты

Об этом рассказала кандидат юридических наук Ирина Сивакова, сообщает ИА DEITA.RU.
Как рассказала эксперт, с марта в России заработает механизм установления гражданами самозапрета на получение потребительских кредитов и займов. Отметка о запрете будет включаться в кредитную историю человека на основании его заявления.
Его можно будет подать через портал «Госуслуги» или МФЦ. При этом можно будет выбрать условия действия запрета. Его можно будет установить в отношении конкретных банков и микрофинансовых организаций или по способу обращения за выдачей кредита.
Можно будет запретить самому себе получать заёмные денежные средства лично, в офисе банка или дистанционно. Кредитный договор, заключенный при наличии в кредитной истории отметки о самозапрете, признается ничтожным, рассказала юрист.