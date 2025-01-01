В Татарстане начал действовать туристический налог

Ранее председатель Госкомитета по туризму Сергей Иванов рассказал «Ъ Волга-Урал», что собранные средства могут направить на развитие туристической инфраструктуры. В частности, на строительство и реконструкцию объектов, а также на содержание парков, скверов и других популярных у туристов мест отдыха.