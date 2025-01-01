Минздрав сказал, сколько детей родилось в Беларуси в первые минуты 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в официальном телеграм-канале.
«Новый год в системе здравоохранения Беларуси начался с приятных новостей», говорится в сообщении.
Так, согласно опубликованной Минздравом информации, в первые пять минут нового 2025 года на свет появились пять новых граждан Беларуси — один мальчик и четыре девочки. Причем трое из ребятишек родились в многодетных семьях.
В частности, в Лидской центральной районной больнице 1 января в 00.01 родился мальчик весом 3100 граммов и ростом 51 см, который стал четвертым ребенком в семье. Третьим ребенком стала и девочка весом в 3750 граммов и ростом 51 см, которая в то же время — 00.01 — родилась в Витебском областном роддоме.
Еще в 00.01 уже в Минском роддоме N2 появилась на свет девочка весом 3170 граммов и ростом 49 см. Еще одна девочка, уже весом 3400 граммов и ростом 52 см родилась в Гродненском областном клиническом перинатальном центре.
А завершила череду новорожденных в первые минуты 2025 года — еще одна девочка, которая родилась в Витебске в 00.05. Малышка весом 3010 граммов и ростом 46 сантиметров стала седьмым (!) ребенком в семье.
Ранее мы сообщали, что Лукашенко объявил пятилетку качества, а 2025-й — годом благоустройства Беларуси. А еще, что надбавки медработникам могут увеличиться в Беларуси.
А еще Минобразования Беларуси заявил, что с 1 января 2025 зарплата учителей повысится на 39%, воспитателей детсадов — на 20%, преподавателей вузов — на 15%.