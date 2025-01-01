Минздрав сказал, сколько детей родилось в Беларуси в первые минуты 2025 года

В частности, в Лидской центральной районной больнице 1 января в 00.01 родился мальчик весом 3100 граммов и ростом 51 см, который стал четвертым ребенком в семье. Третьим ребенком стала и девочка весом в 3750 граммов и ростом 51 см, которая в то же время — 00.01 — родилась в Витебском областном роддоме.