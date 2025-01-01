Мокрый снег и гололедица прогнозируются в Петербурге 1 января

В среду, 1 января, Северная столица сегодня окажется под влиянием передней части активного североатлантического циклона. Небо затянут облака, пойдет снег и мокрый снег, который на территории области может перейти в дождь. Местами возможны сильные осадки, существует вероятность налипания мокрого снега на проводах и ветвях деревьев. На дорогах и тротуарах ожидается снежный накат и гололедица.