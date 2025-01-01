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Мокрый снег и гололедица прогнозируются в Петербурге 1 января

Температура воздуха будет колебаться между 0° и +2°.

Сейчас в Ричмонде: +10° 6 м/с 66% 749 мм рт. ст. +9°

В среду, 1 января, Северная столица сегодня окажется под влиянием передней части активного североатлантического циклона. Небо затянут облака, пойдет снег и мокрый снег, который на территории области может перейти в дождь. Местами возможны сильные осадки, существует вероятность налипания мокрого снега на проводах и ветвях деревьев. На дорогах и тротуарах ожидается снежный накат и гололедица.

Температура воздуха будет колебаться между 0° и +2°, в Ленинградской области от −3° до +2°. Юго-восточный ветер сменится юго-западным, скорость ветра составит 5−10 м/с. Атмосферное давление продолжит снижаться и достигнет отметки 735 мм рт. ст., что значительно ниже нормального уровня.

В четверг местами возможен кратковременный снег, гололедица и температура опустится до −2…-4°.