Ричмонд
+11°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Несмотря на запрет, в Ростове запустили сотни фейерверков

Ростовчане запустили сотни салютов в новогоднюю ночь, несмотря на запреты.

Источник: Комсомольская правда

Несмотря на запрет, в Ростове запустили сотни фейерверков. Кадры ярких салютов очевидцы опубликовали в местных пабликах в социальных сетях.

Неизвестные 31 декабря в центре Ростова-на-Дону прикрепили к нескольким машинам пиротехнику. Затем они подожгли фейерверки и стали ездить по центральной улице города. Помимо этого случая, по всему города раздавались залпы праздничного салюта.

В муниципалитетах также нашлись те, кто решил запустить фейерверки.

— Средства имеются! И на салют, и на оплату штрафа, — пишут пользователи в социальных сетях.