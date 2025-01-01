Несмотря на запрет, в Ростове запустили сотни фейерверков

Неизвестные 31 декабря в центре Ростова-на-Дону прикрепили к нескольким машинам пиротехнику. Затем они подожгли фейерверки и стали ездить по центральной улице города. Помимо этого случая, по всему города раздавались залпы праздничного салюта.