Несмотря на запрет, в Ростове запустили сотни фейерверков. Кадры ярких салютов очевидцы опубликовали в местных пабликах в социальных сетях.
Неизвестные 31 декабря в центре Ростова-на-Дону прикрепили к нескольким машинам пиротехнику. Затем они подожгли фейерверки и стали ездить по центральной улице города. Помимо этого случая, по всему города раздавались залпы праздничного салюта.
В муниципалитетах также нашлись те, кто решил запустить фейерверки.
— Средства имеются! И на салют, и на оплату штрафа, — пишут пользователи в социальных сетях.