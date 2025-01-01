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В Казани в новогоднюю ночь сломалась главная елка

Сбои начались в районе часа ночи.

Источник: Комсомольская правда

В Казани в новогоднюю ночь сломалась главная елка. Об этом сообщили очевидцы события.

По словам местной жительницы, сбои начались в районе часа ночи. Тогда выключались елка, шатер и музыка. Специалисты пытались это все восстановить, но все тщетно. Все восстановить удалось лишь к 2:20.

В Казани в 2024 на восстановление новогодних украшений главной елки направили 8,5 миллиона рублей. Изначально стоимость работ составляла 12,6 миллиона рублей, Inkazan.

Напомним, в Казани каркас центральной елки обновят за 10,5 миллиона рублей. Средства на эти цели выделены из городского бюджета.