В Казани в новогоднюю ночь сломалась главная елка. Об этом сообщили очевидцы события.
По словам местной жительницы, сбои начались в районе часа ночи. Тогда выключались елка, шатер и музыка. Специалисты пытались это все восстановить, но все тщетно. Все восстановить удалось лишь к 2:20.
В Казани в 2024 на восстановление новогодних украшений главной елки направили 8,5 миллиона рублей. Изначально стоимость работ составляла 12,6 миллиона рублей, Inkazan.
Напомним, в Казани каркас центральной елки обновят за 10,5 миллиона рублей. Средства на эти цели выделены из городского бюджета.