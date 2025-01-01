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Володин поздравил россиян с Новым годом

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале поздравил россиян с Новым годом, пожелав им тепла, удачи и благополучия.

Источник: © РИА Новости

«Уважаемые товарищи! Дорогие друзья! Поздравляю с Новым 2025 годом! Пусть он принесет в каждый дом тепло, удачу и благополучие», — сказал Володин в видеообращении, размещенном.

Он передал особые слова поздравления солдатам и офицерам, отметив, что все гордятся ими и их мужеством.

«Вы — герои. Для нас поддержка участников специальной военной операции, их родных и близких — безусловный приоритет в работе», — отметил председатель Госдумы.

Володин также добавил, что в самые сложные, переломные моменты истории именно единство и сплоченность всегда были сильной стороной россиян и российского общества.

«Вместе мы преодолеем все трудности. Желаю в новом году здоровья, счастья, любви и всего самого наилучшего», — заключил он.

Госдума