Володин поздравил россиян с Новым годом

«Уважаемые товарищи! Дорогие друзья! Поздравляю с Новым 2025 годом! Пусть он принесет в каждый дом тепло, удачу и благополучие», — сказал Володин в видеообращении, размещенном.
Он передал особые слова поздравления солдатам и офицерам, отметив, что все гордятся ими и их мужеством.
«Вы — герои. Для нас поддержка участников специальной военной операции, их родных и близких — безусловный приоритет в работе», — отметил председатель Госдумы.
Володин также добавил, что в самые сложные, переломные моменты истории именно единство и сплоченность всегда были сильной стороной россиян и российского общества.
«Вместе мы преодолеем все трудности. Желаю в новом году здоровья, счастья, любви и всего самого наилучшего», — заключил он.