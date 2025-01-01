Травмпункты будут круглосуточно работать в Хабаровском крае в праздники

В Хабаровском крае в праздничные дни будут круглосуточно работать травмпункты. Так, в пункте больницы № 2 имени профессора Владимирского на Волочаевской, 10Б в Хабаровске помогут, если вы получили травмы опорно-двигательного аппарата, например, повредили связки или произошел перелом в области голеностопного, плечевого и лучезапястного суставов. Также тут помогут при порезах или ожогах. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.