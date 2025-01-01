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Травмпункты будут круглосуточно работать в Хабаровском крае в праздники

В прошлом году нагрузка на врачей выросла в 1,5 раза.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровском крае в праздничные дни будут круглосуточно работать травмпункты. Так, в пункте больницы № 2 имени профессора Владимирского на Волочаевской, 10Б в Хабаровске помогут, если вы получили травмы опорно-двигательного аппарата, например, повредили связки или произошел перелом в области голеностопного, плечевого и лучезапястного суставов. Также тут помогут при порезах или ожогах. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Детям помогут в пункте Детской краевой больницы имени Пиотровича на улице Прогрессивной, 6. А взрослым и детям с черепно-мозговыми травмами и ожогами оказывают помощь в приемном отделении краевой больницы № 2 имени профессора Владимирцева (Павловича, 1Б). С травмой глаз лучше обращаться в Городскую клиническую больницу имени Войно-Ясенецкого, что на Тихоокеанская, 213, а с травмами челюстно-лицевой области — в краевую больницу № 1 имени профессора Сергеева на Краснодарской, 9.

Также за экстренной помощью можно обратиться по телефону «103» или в отделения больниц, где дежурят бригады врачей. Кроме того, работает «горячая линия» по происшествиям — «122». Она действует каждый день с 08:00 до 18:00 часов.

В прошлом году нагрузка на врачей скорой помощи Хабаровска в праздники выросла в полтора раза. В среднем поступало 1100 вызовов в день. Жители города жаловались на пищевые отравления, сердечно-сосудистые заболевания, в том числе гипертоническую болезнь, травмы и ОРВИ.

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