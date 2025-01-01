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Омские музыканты не смогли поесть перед концертом из-за острой еды

Дирижер Омского академического оркестра Дмитрий Васильев поделился подробностями о недавнем выступлении в Китае на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Источник: Freepik

Омские музыканты стали основными исполнителями на открытии нового концертного зала в Сиане. Чтобы добраться до места проведения мероприятия, коллективу пришлось преодолеть 12 часов в пути, используя самолет, поезд и автобус.

По словам Васильева, концертный зал был спроектирован японским архитектором, работающим в Лос-Анджелесе, и представляет собой масштабный комплекс, состоящий из нескольких концертных залов и оперного театра, большая часть которого расположена под землей.

Дирижер рассказал о трудностях, с которыми столкнулись музыканты в день выступления.

«День был совершенно изнурительным, было ощущение, что внутренняя батарейка почти на нуле», — написал Дмитрий.

После долгого пути они получили ланч в контейнерах, но еда оказалась острой, и не всем она подошла. Это создало дополнительные сложности, однако коллектив сумел сосредоточиться и провел концерт на высоком уровне. Как подчеркнул Васильев, после выступления оркестр был вознагражден вкусным ужином в одном из отелей Сиана.

Ранее мы писали, что в Омске Дом актёра отметил своё 50-летие. Учреждение культуры открыли в 1974 году.