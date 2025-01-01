Омские музыканты не смогли поесть перед концертом из-за острой еды

После долгого пути они получили ланч в контейнерах, но еда оказалась острой, и не всем она подошла. Это создало дополнительные сложности, однако коллектив сумел сосредоточиться и провел концерт на высоком уровне. Как подчеркнул Васильев, после выступления оркестр был вознагражден вкусным ужином в одном из отелей Сиана.