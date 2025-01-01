Омские музыканты не смогли поесть перед концертом из-за острой еды

Омские музыканты стали основными исполнителями на открытии нового концертного зала в Сиане. Чтобы добраться до места проведения мероприятия, коллективу пришлось преодолеть 12 часов в пути, используя самолет, поезд и автобус.
По словам Васильева, концертный зал был спроектирован японским архитектором, работающим в Лос-Анджелесе, и представляет собой масштабный комплекс, состоящий из нескольких концертных залов и оперного театра, большая часть которого расположена под землей.
Дирижер рассказал о трудностях, с которыми столкнулись музыканты в день выступления.
«День был совершенно изнурительным, было ощущение, что внутренняя батарейка почти на нуле», — написал Дмитрий.
После долгого пути они получили ланч в контейнерах, но еда оказалась острой, и не всем она подошла. Это создало дополнительные сложности, однако коллектив сумел сосредоточиться и провел концерт на высоком уровне. Как подчеркнул Васильев, после выступления оркестр был вознагражден вкусным ужином в одном из отелей Сиана.
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